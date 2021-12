Télétravail renforcé contre le Covid-19 : les éditeurs “déjà en ordre de marche

« L’heure n’est pas à la mise en place de jauges, d'un couvre-feu ou d'un confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour limiter les risques de contamination », précisait-il durant sa conférence de presse.

Sur le volet du travail, Matignon n’impose rien, mais incite et invite à la prudence les entreprises, pour la protection des salariés. Ainsi, partout où cela sera possible, le recours au télétravail est désormais relancé, « la cible étant deux à trois jours par semaine », indique le chef du gouvernement. Et pour ce qui relève de la fonction publique, jusqu’à trois jours. Plus contrariant, l’arrêt des pots de départs et autres cérémonies ou célébrations de fin d’années devront être reportés, pour l’heure sine die.

De toute manière, le PM soulignait la nécessité de limiter les interactions, par une formule des plus joviales : « Il faut éviter les moments de convivialité sans masque. »

Du côté du Centre national du livre, un accord de deux jours de télétravail a été mis en place voilà quelque temps — le 2 avril 2020. Si précédemment, les journées à distance étaient fixées sans possibilité de modification, l’invitation du Premier ministre à une plus grande flexibilité entraînera possiblement des accommodements. Les agents éligibles disposent déjà de deux jours par semaine, la perspective de 3 journées est actuellement en cours de discussion.

Le directeur général délégué de La Martinière, Séverin Cassan, indique que l’entreprise a déjà mis en place un modèle de deux journées de télétravail hebdomadaire « pour ceux qui peuvent et veulent ». Et s’il faut aller au-delà, l’entreprise est de toute manière prête à apporter de nouvelles modifications.

Responsabilité des entreprises

Côté Editis, le groupe a signé un accord de télétravail, en application depuis le 1er octobre. Juliette Maupeou, DRH du groupe, note que le sujet n’est pas nouveau, « l’entreprise ayant tiré les leçons de l’année passée, et cherché à encadrer ce fonctionnement pour aboutir aux meilleures pratiques ».

En soi, les annonces de Matignon n’ont pas bousculé grand-chose — et depuis 15 jours, le groupe échange avec les partenaires sociaux pour réfléchir aux adaptations et ajustements nécessaires. « Nous avons à cœur que chacun puisse passer des fêtes de fin d’année paisiblement : c’est la responsabilité de l’entreprise de donner les consignes sanitaires allant en ce sens. »

Pour les salariés, un accord de 2 jours/semaine avec modulation d’un troisième jour est mis en place. Editis entend rappeler l’importance des visios pour les prochaines semaines sur les postes qui peuvent s’en accommoder. Du reste, le présentiel — supposé favoriser les échanges et la communication — ne sera plus la norme pour les managers.

Concernant les entrepôts, et toute la filiale Interforum, si le télétravail n’est pas envisageable, le groupe « aménagera surtout les temps de pauses et de repas, avec des règles spécifiques pour les salariés ».

Cours de yoga en ligne

Même ligne directrice chez HarperCollins France, où les salariés oscillent entre deux et trois jours à distance. « L’atout international et notre collaboration avec les équipes en Italie, en Espagne et aux États-Unis font que le distanciel est dans l’ADN de l’entreprise », indique Nadine Straub, responsable du service de presse.

Bien avant la pandémie, une journée à distance était actée, permettant à chacun de prendre ses marques. À compter de mars 2020, la branche américaine aura mis en place de nouvelles dispositions, « avec une flexibilité absolue, tout étant négocié avec le chef d’équipe pour maintenir un lien et un bien-être ».

De fait, le télétravail à 100 % ne va pas toujours de soi, et peut être mal vécu. Une attention particulière a donc été accordée, accompagnée d’activités ou animations distancielles (comme des cours de yoga, eh oui…) « pour faire en sorte de sortir de l’écran en tant qu’objet de travail », poursuit-elle.

L’équipement des salariés en ordinateur portable incite également à mesurer les amplitudes horaires. « Les journées peuvent rapidement faire 35 heures quand on reste chez soi. A ce titre, nous bénéficions d’un encadrement juste. »

“En ordre de marche”

De son côté, Hachette Livre indique avoir mis en place un modèle similaire : deux journées hebdomadaires et 15 jours additionnels flexibles. « Nous sommes déjà en ordre de marche pour respecter les recommandations du gouvernement », explique-t-on à ActuaLitté.

Soulignons par ailleurs la proposition que portait mi-novembre la députée Les Républicains, Frédérique Lardet, offrant une mesure sociale intéressante. La prise en charge des frais du télétravail à la charge de l’employeur serait insuffisante. Une proposition de loi vise à créer une allocation forfaitaire plafonnée de 600 € par an et par salarié. Elle serait ainsi « exonérée de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu ».

