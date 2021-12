États-Unis : quand la culture est mise au service d'idéaux religieux conservateurs

Le pasteur Douglas Wilson, son fils Nathan et leur manager associé, Aaron Rench, se sont emparés la culture afin de vanter une Amérique gouvernée selon des préceptes moraux conservateurs.

Après avoir intimidé les élus de l’État au sujet des restrictions liées au Covid, harcelé des opposants, et accumulé des terres et des entreprises, l’église a réussi à étendre son pouvoir dans la ville de Moscow. The Guardian rapporte non seulement un détournement d’argent vers un organisme de bienfaisance associé à Christ Church, mais aussi et surtout le financement de livres pour enfants, de dessins animés, et plus récemment, d’un documentaire qui donne une place centrale à l’origine créationniste du monde. La production du documentaire en question a été justifiée en affirmant que jusqu’alors, « documentaires sur la nature, un secteur de plusieurs milliards de dollars dans l'industrie du divertissement, ont été complètement contrôlés par des groupes qui ne croient pas en un créateur divin ».

Le pasteur Wilson, publié sous le nom de plume « ND Wilson », est l'auteur d’un bon nombre de livres jeunesse. Tandis que certains ont été publiés par Canon Press, un éditeur directement affilié à l’église, la plupart ont trouvé une place dans le catalogue de Penguin Random House ou de Harper Collins. Des géants de l’édition anglophone, donc, qui permettent ainsi la diffusion des idéaux de Christ Church.

Au début des années 2000, Southern Slavery as it Was (L'esclavage du Sud tel qu'il était), un livre cosigné par Wilson et J. Steven Wilkins, un pasteur de Louisiane, était tombé sous le feu des critiques. Le livre en question se focalisait sur le sujet de l'esclavage dans le sud des États-Unis, décrit comme « une relation basée sur l'affection et la confiance mutuelles ». Ainsi, les esclaves auraient connu, à l'époque, « une vie d'abondance, de plaisirs simples, de nourriture, de vêtements et de bons soins médicaux » (The Guardian).

Depuis, l’élan artistique de la famille Wilson s’est étendue hors du domaine littéraire. En effet, le film The Free Speech Apocalypse a vu le jour en 2015 : son sujet, les protestations des étudiants de l'Université d'Indiana en 2012 contre un discours de Wilson considéré comme homophobe...

Plus récemment, l’année 2021 a vu l’arrivée de la quatrième saison de Hello Ninja, un programme destiné aux enfants diffusé par la plateforme de streaming, Netflix. Une série d’animation basée, sans surprise, sur un album écrit par Wilson, qui est aussi producteur exécutif.

« Les évangéliques conservateurs ont une longue histoire de promotion de leurs valeurs religieuses et politiques à travers la culture populaire », a affirmé Kristin Du Mez, professeure d'histoire à l'Université Calvin. Une telle production médiatique, d’après elle, permet à ces personnes de protéger la communauté des « influences corrompues » de la culture séculière. Plus simplement, « c'est toujours bien de générer de l'argent ».

« Comme il existe un marché captif auquel on a dit de se méfier de la culture "laïque", il y a beaucoup d'argent à gagner dans la production de produits à thème religieux, en particulier ceux destinés à un public conservateur », a conclu Du Mez.

Crédit photo : Greg Rosenke / Unsplash