Un procès à 500 millions $ contre Shopify, pour des manuels scolaires piratés

Se vantant d'être « la plateforme e-commerce n°1 », Shopify fait face, aux États-Unis, à une plainte lui reprochant de ne pas assumer ses responsabilités dans la lutte contre le commerce de produits contrefaits. Une plainte déposée devant une Cour de l'État de Virginie accuse en effet la société de « contribution à des violations du droit d'auteur et de contrefaçon par procuration ».

D'après le document exposant les motifs de la plainte, « Shopify héberge, administre et protège un monde de pirates de manuels scolaires numériques ». Ce Libertalia du web est dénoncé par cinq éditeurs de manuels scolaires américains, Pearson Education, Macmillan Learning, Cengage Learning, Elsevier et McGraw Hill.

Ces sociétés, parmi les plus importantes de l'industrie de l'édition mondiale, affirment qu'un certain nombre d'ouvrages de leurs catalogues se retrouvent vendus à des prix dérisoires sur Shopify, au détriment de l'offre légale et de ses tarifs nettement plus élevés.

La plateforme avait pourtant garanti un respect absolu du droit d'auteur, appliquant une politique de tolérance zéro aux vendeurs utilisant ses services pour des produits contrefaits. « Shopify n'applique pas ses propres règles, défendant du bout des lèvres la propriété intellectuelle d'autrui tout en profitant de la violation de ces droits. »

Absence de réaction

Les cinq éditeurs plaignants affirment que, dès 2017, des signalements d'infractions du copyright ont été envoyés « régulièrement et de manière répétée » à Shopify, indiquant les noms des boutiques vendant des contenus contrefaits, ainsi que les noms des utilisateurs associés. Des centaines de comptes pratiquant des activités illégales auraient été identifiés, selon les éditeurs.

ETATS-UNIS: une escroquerie à base de manuels scolaires

Si la culpabilité de Shopify est reconnue, les amendes et dédommagements dus par la société pourraient s'élever à un total dépassant les 500 millions $, d'après le compte qu'effectue The Verge.

Du côté de Shopify, une porte-parole défend la politique de la maison : « À ce jour, en 2021, 90 % des signalements d'infraction du copyright ont été traités par nos équipes en moins d'un jour ouvrable », assure-t-elle. Le juge, avec d'autres éléments, tranchera sur l'honnêteté de la plateforme...

Photographie : illustration, Descrier, CC BY 2.0