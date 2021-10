Un escroc engrange 1,5 million $ en flouant Amazon

Geoffrey Mark Hays Talsma, âgé de 36 ans, aura loué des milliers de manuels scolaires durant cinq années, en s’appuyant sur le programme de location de manuels d’Amazon. Mais les ouvrages n’étaient jamais renvoyés au cybermarchand, puisque le bonhomme les revendait à des librairies locales durant cette même période.

Son petit business était solidement orchestré. Avec le soutien de trois autres suspects, également interpellé, ils auront mis en place ce que le procureur Andrew Birge qualifie de « stratagème de fraude sophistiqué ». Le modèle force en effet le respect : ils avaient recours à des cartes-cadeaux Amazon, pour louer des manuels, doublées de cartes Visa MyVanilla prépayées, pour garantir qu’ils disposaient de ressources en cas de non-restitution.

Or, ces dernières n’étaient pas nominatives, pas plus qu’elles ne permettaient d’identifier les individus. D’un côté, les manuels étaient loués auprès d’Amazon, de l’autre les cartes MyVanilla ne disposaient pas d’un crédit nécessaire pour qu’Amazon puisse récupérer l’argent des ouvrages.

Le recrutement de complices est devenu indispensable, à plusieurs titres : il fallait une multitude de comptes, pour éviter d’être repéré, ainsi que des adresses postales. Dans les conditions générales de vente, Amazon limite son service à 15 ouvrages en location. La multiplication des comptes, des identifiants et des adresses aura permis à l’escroc de faire recette.

Nan, rien reçu encore

Mais aucun contrôle ? Eh bien Talsma appelait le service client d’Amazon, indiquait qu’il n’avait pas reçu les manuels commandés — et qu’à la place, on lui avait livré des articles qui ne pouvaient pas être retournés par voie postale. Des objets inflammables, par exemple. Ou, plus simplement, il jurait n’avoir pas reçu quoi que ce soit.

Son système rodé, il l’a enseigné à d’autres, élargissant son périmètre d’action et le nombre de documents ainsi dérobés. Selon l’acte d’accusation, ce sont près de 14.000 manuels qui ont ainsi été pris dans la combine, pour une valeur supérieure à 1,5 million $.

Comble du comble, Amazon créditait son compte à chaque fois que les livres commandés étaient indiqués comme jamais reçus… L’affaire devenait juteuse : certains manuels se négocient plus de 220 $.

S’étant fait prendre la main dans le pot à biscuit — les conditions de l’enquête et de l’interpellation n’ont pas été communiquées — il risque cependant de sérieuses peines. D’abord, 20 années pour chaque accusation de fraude postale et numérique, ainsi que 10 ans pour recel de biens volés. Enfin, cinq années s’ajouteraient pour avoir menti au FBI qui enquêtait, indique le bureau du procureur du Michigan dans une déclaration.

S’il est également reconnu coupable de vol d’identité aggravé, une peine maximale de quatre années serait encourue — les autres n’étant pas cumulables.

Tout penaud, Amazon affirme dans un communiqué que « ces fraudes sapent la confiance de nos clients et mettent en péril la valeur et les choix que les entrepreneurs, les auteurs et les éditeurs proposent à des millions de clients, via notre plateforme. Nous continuerons d’appliquer toutes les mesures possibles pour protéger nos consommateurs et obtenir la condamnation des auteurs d’arnaques. »

crédit photo : Pickawood/ Unsplash