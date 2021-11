Parents, enfants, professionnels : l'engagement pour la petite enfance

Pour provoquer la rencontre de ce trio, l’association Agir pour la petite enfance a créé une Semaine particulière, la semaine Nationale de la Petite Enfance, qui aura lieu du 19 au 26 mars 2022 mais aussi les trophées des Girafes Awards, qui récompensent la créativité des professionnels de la petite enfance et des ateliers-formations d'éveil culturel et artistique.

Tous les enfants sur tout le territoire pourront bénéficier d’ outils pédagogiques mis à disposition des parents et professionnels pour que quel que soit leur milieu social, affectif ou familial, ils accèdent partout en France aux mêmes possibilités d’éveil et de développement de leurs capacités.

Parce que la petite enfance est un âge crucial pour le développement de l’enfant, l’école des loisirs se joint à Agir pour la petite enfance, pour œuvrer en faveur de la cohésion sociale, de la lutte contre les inégalités et pour soutenir l’accès à la lecture, grande cause nationale de cette année.

Plus de 5000 livres seront dès lors offerts à l’association et redistribués aux structures professionnelles.

Jeanne Ashbé sera la marraine de cette 9e édition sur le thème (re)trouvailles. « Prendre un bébé dans ses bras, sur ses genoux, dans son regard aimant, dans sa parole chantante et le porter plus haut, plus loin, plus profond », indique-t-elle.

On peut télécharger à cette adresse le livre Nourrissons les bébés. Pour ce texte, « ont été conviés d’éminents spécialistes qui, chacun à leur manière, nous apportent l’éclairage nécessaire pour bien comprendre les besoins et les plaisirs des plus petits. Ils nous disent combien les livres et les histoires leur sont essentiels », précise l'éditeur.