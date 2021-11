Violence envers les femmes : une expographie d'oeuvres et de témoignages

Ce projet sera inauguré le 25 novembre à l'École nationale supérieure de l'architecture. La fédération France Victimes avait lancé, il y a un an, la plateforme numérique Mémo de Vie et ne cesse d'innover pour accompagner et protéger les femmes victimes.

L'expographie, composée de 12 photos et de 81 textes rédigés par des célébrités et des victimes pour illustrer les violences, sera présentée sur 40 mètres de long dans 21 villes de France, notamment au sein de tribunaux judiciaires, en métropole et en Outre-mer à partir du 25 novembre prochain. Cet événement se tient sous le haut-patronage du Président de la République Macron, le patronage de 9 ministres et 1 secrétaire d'État, avec le soutien de près de 300 marraines issues des mondes politique, artistique ou encore médiatique.

Les textes et les images qui composent l'expographie sont le résultat d'une collecte de témoignages et de recherches minutieuses et documentées. Certaines approches du collectif interpelleront lors de la présentation de l'exposition, mais l'objectif est de suffisamment marquer les esprits pour encourager une prise de conscience, des actions et une protection des personnes.

La fédération France Victimes participe au lancement de nouveaux dispositifs pour l'accompagnement et la prise en charge des victimes. Elle a créé il y a un an Mémo de Vie. Cette plateforme totalement sécurisée propose quatre fonctionnalités pour aider au mieux la personne victime à sortir des violences :

• le journal dans lequel la personne a la possibilité de raconter et de consulter des événements,

• l'espace sécurisé permettant de stocker de manière individuelle, cryptée et horodatée aussi bien des médias divers que des documents officiels,

• la rubrique « contacts utiles » mettant à disposition les numéros importants aussi bien d'urgence que d'accompagnement pour les personnes victimes de violence

• la bibliothèque proposant une sélection d'articles fiables pour se documenter et s'informer sur diverses thématiques relatives à leur situation.

Un an après son lancement, la plateforme Mémo de Vie compte : 20.000 utilisateurs, 2300 comptes créés par des victimes et des proches et plus de 800 professionnels formés à son utilisation.

Les associations agréées de France Victimes sont également mobilisées sur les dispositifs de protection des victimes tels que le téléphone grave danger et les bracelets anti-rapprochements. Dans ce cadre, elles sont présentes lors de la remise des dispositifs par l'autorité judiciaire aux victimes, informent celles-ci, répondent à leurs questions sur le fonctionnement du dispositif et leurs apportent un accompagnement actif global et individualisé (moral et psychologique, mais aussi juridique, social, etc.) pendant toute la durée d'attribution du TGD.

crédits photo : Dans ma tête © Kevin Viganne