Les jeunes Américains de 9 à 13 ans lisent de moins en moins selon une étude

L'étude la NAEP établit des données par classe d'âge, sexe et éthnie, chose qui serait impossible, pour la dernière, en France, parce que simplement interdit. Les résultats de l'évaluation de la lecture sont alors basés sur des échantillons représentatifs au niveau national de 8400 enfants de 9 ans, sondés entre janvier et mars 2020, et 8900 enfants de 13 ans,sondés entre octobre et décembre 2019.

Parmi les élèves de 9 ans, plus de quatre sur dix (42 %) ont déclaré en 2020 qu'ils lisaient pour le plaisir presque tous les jours, contre 53 % en 2012, comme en 1984. La part des enfants de 9 ans qui déclarent ne jamais lire, ou quasiment jamais, pour le plaisir est à son plus haut niveau depuis la première étude de ce type : 16 % en 2020 contre 11 % en 2012, et 9 % en 1984. Dans l'étude de 2020, un quart des enfants de 9 ans a déclaré lire pour le plaisir une à deux fois par semaine, 9 % ont indiqué le faire une ou deux fois par mois, et 8 % plusieurs fois par an.

LECTURE:Le CNL part à la rencontre des clubs de lecture

Du côté des élèves de 13 ans, une chute de 10 points est à constater entre 2012 et 2020 pour les lecteurs quotidiens, les chiffres passant de 27 % à 17 %. 23 % des élèves de 13 ans ont également affirmé dans l'enquête la plus récente qu'ils lisaient pour le plaisir une ou deux fois par semaine, tandis que 16 % ont déclaré lire pour le plaisir une ou deux fois par mois, et 15 % quelques fois par an.

La NAEP, à travers son questionnaire, propose normalement une étude semblable sur la tranche d'âge des 17 ans. Mais le contexte sanitaire a empêché l'étude 2020 pour cette cette classe d'âge particulière à cause notamment des cours à distance durant la pandémie de Covid-19. Lorsque la question a été posée pour la dernière fois en 2012, seuls 19 % des jeunes de 17 ans avaient déclaré lire pour le plaisir presque tous les jours.

Tableau des 9, 13 et 17 ans sur la base de l'étude de la NAEP, réalisé par le Pew Research Center



Les filles lisent plus que les garçons

On apprend également que les jeunes filles sont plus susceptibles que les jeunes garçons de lire pour le plaisir. En effet, près de la moitié des filles de 9 ans (46 %) promet qu'elle lit presque tous les jours à des fins récréatives, contre 38 % des garçons au même âge. On est à 20 % pour les filles de 13 ans, contre 14 % pour les garçons du même âge.

Néanmoins, la proportion d'élèves masculins et féminins jurant lire pour le plaisir presque quotidiennement a diminué pour les deux catégories depuis 1984. On constate une baisse de 21 points chez les filles de 13 ans et de 12 points chez les filles de 9 ans, et des reculs de 11 et 16 points, respectivement pour les garçons de 9 et 13 ans.

Pourcentages des filles et des garçons de 9 et 13 ans qui lisent pour le plaisir presque tous les jours

Pour l'origine ethnique, les étudiants asiatiques (50 %) sont en tête pour la lecture quotidienne des 9 ans, derrière les WASP (44 %), les hispaniques (41 %) et les afro-américains (35%). Si on monte dans la classe d'âge des 13 ans, les asiatiques restent avec le score le plus élevé, quand les noirs-américains passent devant les hispaniques.

Pourcentages des jeunes américains qui lisent pour le plaisir classé par ethnies

Constat attendu : les élèves qui ont obtenu de meilleurs résultats dans la section lecture des tests du NAEP en 2020 ont déclaré lire plus fréquemment pour le plaisir. La moitié des élèves de 9 ans qui ont par exemple obtenu un score égal ou supérieur à 75/100 pour la composante lecture 2020 du NAEP, ont déclaré lire pour le plaisir pendant leur temps libre presque tous les jours.

Des inégalités territoriales

Des résultats qui peuvent être mis en relief par des données territoriales. Une étude du site LawnLove , reprise par l'AFP, établit un classement des villes où il fait bon vivre pour les amoureux des livres. Ont été notamment pris en compte : l’accès aux bibliothèques publiques, le nombre de librairies ou de clubs de lecture. De toutes ces données, un classement a été élaboré des 200 villes où un mordu de bouquins devrait s'installer.

La côte-ouest est devant avec Pasadena en Californie qui occupe la première place pour ses nombreuses librairies et la richesse de sa vie littéraire, juste devant Seattle dans l’État de Washington qui arrive en deuxième. La ville de naissance de Bill Gates accueille de nombreux événements littéraires comme le Short Run Comix and Arts Festival, tourné vers les bandes-dessinées indépendantes et les œuvres auto-publiées, ou encore la conférence annuelle de la Pacific Northwest Writers Association.

New-York, ville d'adoption de Tom Wolfe, est cinquième., devant les grandes métropoles comme Chicago (13e), San Francisco (19e), et bien plus bas, des villes comme Miami (40e) ou encore Los Angeles (49e).

Crédits : Alan Kotok (CC BY 2.0)