Immigrant illégal”, “Étranger”, des termes de catalogage “désuets

Régulièrement, le département de la Bibliothèque du Congrès consacré à la politique interne et aux standards passe en revue l'organisation du catalogage, pour adapter les différentes sections utilisées au sein des collections de la bibliothèque nationale, d'une part, mais aussi des bibliothèques fédérales du pays.

Au cours de la réunion du 12 novembre dernier, les membres du département ont approuvé deux changements attendus par une partie de la profession, aux États-Unis. Les expressions « illegal alien » (« immigrant illégal ») et « alien » (« étranger ») pourraient ainsi disparaitre, et les documents qu'elles recouvrent se retrouver classés sous d'autres dénominations, à savoir « noncitizen » et « illegal immigration ».

Ce changement entrainerait d'autres mises à jour dans des sous-sections, par exemple « Aliens in literature » (« Les étrangers dans la littérature ») qui deviendrait « Noncitizens in literature » (« Les non-citoyens dans la littérature »). Comme l'expression l'indique assez clairement, la section « non-citoyen » réunira les œuvres faisant référence à des personnes « qui ne sont pas des citoyennes des pays où elles résident ».

L'association des bibliothécaires américains (ALA, American Library Association) appelait de ses vœux depuis plusieurs années ce changement au sein des classifications de la Bibliothèque du Congrès, et a salué la proposition de l'établissement. « Nous sommes ravis des remplacements de ces termes par la Bibliothèque du Congrès, qui étaient à la fois désuets et déshumanisants. Cette mise à jour respecte plus largement une terminologie commune et tous les usagers et agents des bibliothèques, de tous les horizons. Elle met aussi en avant cette valeur primordiale qu'est la justice sociale pour les membres de l'ALA, à l'avant-garde de la mobilisation pour ce changement », a souligné Patty Wong, présidente de l'association.

Une nouvelle tentative

L'association des bibliothécaires américains avait, en 2016, proposé ce changement à la Bibliothèque du Congrès, et l'établissement s'était déjà lancé dans cette mise à jour. Elle fut toutefois vigoureusement repoussée par une majorité républicaine à la Chambre des représentants, qui souhaitait que soit conservée telle quelle l'expression « illegal alien », utilisée par les textes des lois fédérales.

Les changements doivent donc passer par une phase de validation, avant d'être définitivement actés. Difficile de dire si une nouvelle charge conservatrice viendra contrarier les volontés d'évolution de la profession des bibliothécaires. L'ambiance ne semble pas être à la remise en question et à l'ouverture d'esprit du côté d'une partie de la classe politique républicaine, aux États-Unis, qui multiplie les initiatives à l'encontre de la diversité des collections des bibliothèques, notamment scolaires.

Sans attendre des évolutions du catalogage de la Bibliothèque du Congrès, qui définit les standards en la matière dans le pays, plusieurs bibliothèques avaient pris l'initiative d'abandonner les expressions considérées comme désuètes.

« Ne pas utiliser une dénomination de la Bibliothèque du Congrès est un choix qui relève presque de la défiance », reconnaissait ainsi la bibliothécaire Rebecca Martin, de l'université Harvard, début 2021. Cependant, « notre comité estime que nos usagers, en particulier les étudiants, ne devraient pas se trouver confrontés à des termes péjoratifs pour les désigner, utilisés par l'université ».

Photographie : la Bibliothèque du Congrès (illustration, Svedek, CC BY-NC-ND 2.0)