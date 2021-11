Nouveau partenariat entre la Cité de la BD et la Villa Albertine

Résidence en Nouvelle Orléans

Loo Hui Phang, autrice de bande dessinée, de théâtre, romancière, réalisatrice, s’associe à Joseph d’Anvers, auteur, compositeur, interprète, écrivain, pour un nouveau projet musical et expérimental.

Après avoir collaboré ensemble sur le spectacle Jellyfish, pour lequel Loo Hui Phang a écrit le texte et Joseph d’Anvers la musique, ils seront en résidence à La Nouvelle-Orléans pour développer un projet musical et narratif, dont les dérives effleureront le territoire de la bande dessinée.

Plongés dans l’atmosphère « Southern Gothic », ils accèderont à un réservoir de mythes où s’entrechoquent des épisodes fondateurs de l’histoire américaine : l’esclavage, la conquête de la liberté, la musique née de ces événements, et les fantômes témoins de ce passé aventureux.

Résidence itinérantre pour Quentin Zuttion

Quentin Zuttion est un auteur et dessinateur de bande dessinée. Après une formation aux Beaux-Arts de Dijon, il commence la bande-dessinée en 2014 et a depuis publié cinq albums. Dans ses œuvres qui mêlent onirisme et sujets de société, il parle de sentiments, de sexualité, de quêtes d’identité et d’affirmation de soi.

Sa résidence itinérante dans le cadre de la Villa Albertine, qui le conduira en train de New York à Los Angeles, en passant par Chicago, Denver et Salt Lake City, veut être une enquête sur le mythe et les réalités de la Prom Queen, figure emblématique des teenagers américains, qui marque le passage à l’âge adulte. A travers l’image de la reine du bal de promo, Quentin Zuttion souhaite faire le portrait collectif de la nouvelle jeunesse américaine, pour mieux comprendre ce que les aspirations des adolescents d’aujourd’hui, d’une côte à l’autre de l’Amérique.

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême fera l’écho de ces projets et relaiera les différentes étapes de leur création. D'abord, en amont de ces résidences aux États-Unis, la Cité proposera aux auteurs d’expliquer leur démarche et leur projet à travers deux podcasts produits par l’établissement. Durant leur résidence américaine, la Cité diffusera sur ses réseaux un véritable journal de bord de la traversée des USA par Quentin Zuttion et de l’immersion de Lo Hui Phang et josep d’Anvers à la Nouvelle Orléans. Enfin, à leur retour des États-Unis, la Cité proposera une restitution intégrale des travaux sous diverses formes : expositions, rencontres et masterclass, etc.

Crédit : Loo Hui Phang © My-Lan Valletoux / Joseph d’Anvers © Delphine Ghosarossian / Quentin Zuttion © Laura Gilli