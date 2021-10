Bibliothèque : soixante communes exemptent les mineurs de Pass sanitaire

Depuis le 25 octobre, indique la ville, les mineurs qui logiquement devaient voir leur Pass sanitaire contrôlé à compter du 30 septembre en seront exemptés pour l’ensemble des bibliothèques de Besançon. Si les usagers de plus de 18 ans restent soumis à cette mesure, le port du masque reste obligatoire pour tous, indiquent les Bibliothèques municipales de Besançon.

Au cœur de cette décision, le « risque de décrochage scolaire élevé », note la municipalité, considérant que « [c] ette jeunesse a été particulièrement impactée par la crise ». Et dès lors, doit pouvoir bénéficier d’espaces où travailler et étudier dans le calme : les bibliothèques incarnent cette idée.

No pasaran

À ce jour, une soixantaine de communes aurait décidé de rallier ce mouvement, et de faire sauter le contrôle du Pass pour les jeunes publics. Ces municipalités et réseaux d’établissements représentent une vingtaine de départements, sans qu’aucune intervention des pouvoirs publics n’ait répondu aux décisions prises.

Rappelons que dans un récent sondage effectué par l’Association des bibliothécaires de France, où plus d’un quart des personnels a répondu, le message est unanime.

« À travers les collègues qui se sont exprimés, on ne note pas une opposition de principe au pass sanitaire comme outil de lutte contre l’épidémie, ou même à la vaccination, mais bien un questionnement relatif à la notion de contrôle et de condition d’accès à un service public libre et gratuit (comme le programme la proposition de loi adoptée par les deux assemblées et en attente de promulgation) », pointaint l’ABF.

Or, il semble surtout qu’une mesure, instaurée par le législateur lui-même, permet justement de déroger au contrôle du Pass. En effet, pour les « personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche », l’obligation du Pass peut être contournée. (cf Décret 2021-955)

Au ministère, on temporise

Une mesure que souligne d’ailleurs le ministère de la Culture — dont la locataire, Roselyne Bachelot, continue de jouer la montre sur la question du Pass sanitaire en bibliothèques. Surtout en considérant que les contrôles seront étendus jusqu’en juillet 2022. « Bien entendu, dès que cela sera possible, nous supprimerons le Pass sanitaire également pour les bibliothèques », avait récemment assuré la ministre sur France Inter. Mais pour l’heure, la résistance de Valois sur le sujet provoque surtout un sentiment de punition auprès des bénévoles en bibliothèques.

En parallèle, le site BibSansPass continue son travail de recensement et de lobbying pour la fin de ce contrôle des jeunes en particulier, mais de l’ensemble des publics, plus globalement. Et de rappeler qu’une journée de mobilisation est prévue ce 10 novembre. Une illustration réalisée par Illya Green en soutien aux bibliothèques qui ont opté pour la résistance est également proposée sur le site.

L’autre réalité, difficile à assumer pour la rue de Valois, et plus encore auprès des autres ministères, réside dans cette différence de traitement entre les espaces commerciaux et les lieux de culture — musées, bibliothèques, etc. Personne n’a oublié la mobilisation en faveur des librairies en 2020, portée par de nombreuses voix — dont celle de François Busnel.

Mais à l’époque de ces confinements, la lecture si précieuse ne semblait passer que par les librairies — lieux de commerce du livre — sans que personne ne se rappelle que les bibliothèques offraient un accès gratuit. La discrimination opérée aujourd’hui renvoie-t-elle de nouveau à un comportement similaire ?

crédit photo : bibliotèques de Besançon