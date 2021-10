Crise sanitaire : dans les bibliothèques, les bénévoles se sentent “punis

Le ministère de la Culture avait été contraint de répondre aux interrogations des professionnels, puisque les députés avaient questionné Roselyne Bachelot-Narquin à l'occasion des débats relatifs au pass sanitaire et à sa prolongation. Elle considérait alors qu'il était « trop tôt pour, au détour d'un texte dont ce n'est pas l'objet, changer les modalités d'une politique sanitaire ».

À nouveau sollicitée par un bibliothécaire, cette fois sur France Inter, elle avait ajouté : « Bien entendu, dès que cela sera possible, nous supprimerons le pass sanitaire également pour les bibliothèques. »

En attendant, une nouvelle mobilisation nationale des bibliothécaires est annoncée le 10 novembre prochain.

Les incompréhensions subsistent donc, du côté des professionnels de la lecture publique. Et plus encore depuis ce 27 octobre, après la publication d'un sondage mené par Harris Interactive et le Département des Études de la Prospective et des Statistiques du Ministère de la Culture, consacré aux Pratiques culturelles des Français après la crise sanitaire, sur la fin de l'année 2021. En effet, les résultats n'évoquent pas les bibliothèques, oubliées parmi les concerts, théâtres, cinémas, musées ou encore festivals...

Nous avons contacté Harris Interactive, qui nous a indiqué s'être « basé sur les demandes du ministère ». Nous avons transmis des questions à ce dernier, et sommes dans l'attente de réponses.

Si les craintes des bibliothécaires professionnels ont déjà été évoquées dans nos colonnes, la situation des bénévoles des bibliothèques est moins connue. Nous avons interrogé Céline Cadieu-Dumont et Céline Meneghin, coprésidentes de l'Association des Bibliothécaires Départementaux, qui nous exposent ces autres problématiques.

ActuaLitté : Quel est l'impact des contrôles du pass sanitaire sur l'activité des bibliothèques départementales ? Les missions des établissements sont-elles bouleversées ?

Céline Cadieu-Dumont et Céline Meneghin : En dehors des bibliothèques départementales ouvertes au public et des actions culturelles que nous mettons en œuvre directement, nos établissements sont moins concernés par les contrôles que nos collègues des réseaux de lecture publique.

En revanche, l'accompagnement des professionnels et salariés de nos réseaux nous mobilise beaucoup sur ce point, des questions très concrètes se posent, il y a un besoin d'échanger sur les difficultés rencontrées.

Nous devons répondre à l'incompréhension des bénévoles à l'application d'une telle mesure dans des petits lieux de lecture alors que le supermarché local drainant beaucoup plus de passage n'y est pas soumis. Ils nous font part de leur investissement dans la crise sanitaire, pour mettre en place les consignes et recommandations de distanciation sociale, de circulation dans les espaces, de jauges, de quarantaines, etc. et cela fonctionnait très bien, ils se sentent déconsidérés et injustement « punis » par la mise en place du pass sanitaire, d'autant qu'ils travaillent beaucoup, comme les collègues professionnels, à retrouver les publics qui ne sont pas encore tous revenus.

L'application depuis le 30 septembre du pass aux jeunes de 12 à 17 ans pose un réel souci déontologique, comment refuser à un jeune qui n'a pas le pass l'accès aux bibliothèques, l'accès à des ressources pour le scolaire ou son épanouissement personnel ? Comment refuser l'entrée à des ados qui sont déjà des publics que les petites bibliothèques ont du mal à capter ? Dans les faits, une grande tolérance est appliquée par les collègues envers ces jeunes, considérant qu'ils viennent pour leurs recherches.

Des participations aux récents mouvements de grève nationaux ont-elles été observées dans les bibliothèques départementales ?

Céline Cadieu-Dumont et Céline Meneghin : Pas à notre connaissance, la position des bibliothécaires départementaux est avant tout d'accompagner au mieux les collègues du terrain. Cependant, les confinements avaient déjà conduit beaucoup de bénévoles à cesser leur activité, le pass sanitaire est venu renforcer ce mouvement, mettant en difficulté les bibliothèques n'ayant qu'un seul salarié et pour lesquelles le renfort de bénévoles est indispensable.

L'ABD prévoit-elle des actions particulières à destination des députés et sénateurs, pour faire surgir la question des bibliothèques lors des débats ?

Céline Cadieu-Dumont et Céline Meneghin : Nous avons évoqué cette problématique du pass en bibliothèque, en particulier pour les jeunes à partir de 12 ans, avec Florence Provendier lors du passage à l'Assemblée Nationale de la loi sur les bibliothèques, nous avons également contacté les associations d'élus à l'appui de cas concrets des difficultés rencontrées dans les bibliothèques rurales. Nous réactiverons ces contacts si la prolongation du pass en bibliothèque venait à être confirmée jusqu'au 31 juillet 2022.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0