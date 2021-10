Mythe 2 : Une consommation problématique des individus, unique source de la crise écologique

Contrairement aux idées reçues, le problème de la surconsommation ne dépend que très peu des choix des consommateurs eux-mêmes. En effet, la consommation à outrance provient essentiellement des « méga entreprises », qui sont les principales responsables de la pollution partout sur la planète. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en tout, ce sont 90 entreprises qui représentent deux tiers des émissions de gaz à effet de serre…

La surconsommation en tant que telle n’est autre que l’effet d’une « dynamique de surproduction ». Les grandes entreprises, ces monstres du capitalisme, sont poussées à toujours produire plus face à une concurrence de plus en plus agressive. Produire, oui – mais bien « au-delà de ce que le marché peut absorber », nous indique Arnaud Theurillat-Cloutier.

Autre fait notable : des techniques qui ont été développées pour mener à la surconsommation. On pense inévitablement aux stratégies de marketing ; celles-ci encouragent une consommation qui dépasse les besoins primaires que tout un chacun se doit de satisfaire – manger, se loger, se déplacer…

Il existe, depuis le XXe siècle, certaines méthodes afin de forcer à la surconsommation. Notamment, ce que Theurillat-Cloutier décrit comme le « sabotage » des produits, avec une notion connue de beaucoup : celle de l’obsolescence programmée, définie comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement » (d’après la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

Cette technique n’a donc rien de nouveau, et existe dans tous les secteurs, bien qu’elle semble toucher en majorité les outils électroniques. Les ordinateurs, les smartphones et autres gadgets se détériorent rapidement, et forcent ainsi les individus à en changer, à acheter, à surconsommer. Cette contrainte à acheter davantage de produits se couple avec leur impact écologique, sans surprise, trop important pour être ignoré.

Illustration : Clément de Gaulejac

À retenir

• La culpabilité environnementale doit changer de camp : ce sont les entreprises capitalistes qui prennent les grandes décisions économiques, pas les consommateurs. • Les riches polluent plus en tant que capitalistes qui contrôlent la production qu’en tant que consommateurs. Seules 90 compagnies sont responsables des deux tiers des émissions depuis le XIXe siècle. • Plus qu’à la surconsommation, c’est à la surproduction et à l’obsolescence des objets d’usage qu’il faut s’attaquer. Les gloutons, ce sont d’abord les grandes entreprises, encouragées par un système irrationnel qui les pousse à produire trop.

Crédits photo : Jon Tyson / Unsplash