Le Ministère de la Culture se penche sur les achats de livres des bibliothèques

Depuis le 1er avril 2016, les marchés publics de livres non scolaires bénéficient d'une disposition particulière prévue par l'article R. 2122-9 du code de la commande publique. Elle établit le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence à 90 000 € HT dans le cas des commandes effectuées par l'État, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle et de recherche. Et de manière générale, par tous les acheteurs publics gestionnaires de bibliothèques.

Cette mesure vise notamment à simplifier l'accès des librairies de proximité aux marchés publics, afin de contribuer au maintien d'un réseau dense de distribution du livre, en particulier dans les villes petites et moyennes.

Disposition mise en place depuis 2016, le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger a été missionné par le ministère de la Culture pour évaluer les effets concrets de cette mesure via une grande étude. Le cabinet est assisté pour mener à bien sa mission, par des représentants de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), l'Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), et l'Association des bibliothécaires départementaux. Ces représentants participeront à l'étude à travers un comité de pilotage formé pour l'occasion.

Un questionnaire pour lancer l'étude

Dans le domaine du livre et de la lecture, le ministère de la Culture s'est donné comme mission d'évaluer et de réglementer la chaîne du livre, notamment dans les champs de la librairie et de la lecture publique. Pour ce faire, le ministère s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique de l'État, notamment sur les directions régionales des affaires culturelles.

Un questionnaire a été créé afin de dresser un état des lieux de l'achat public de livres non scolaires depuis 2016. Mais également de documenter une réflexion relative à l'évolution du dispositif actuel si cela devait apparaître utile, voire nécessaire.

Pour participer à l'enquête en ligne disponible jusqu'au 5 novembre, c'est ici. Un guide pour aider à l'opération est également proposé.

Ci-dessous, la version PDF du questionnaire :

