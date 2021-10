Roselyne Bachelot écarte une levée du pass sanitaire dans les bibliothèques

Les 1er et 13 octobre, deux journées de mobilisation nationale donnaient une autre dimension aux revendications récurrentes des bibliothécaires, portées par une partie de la profession depuis le mois de juillet 2021. L'obligation de contrôle du pass sanitaire est en effet perçue comme un accroc dans la déontologie des bibliothécaires, soucieux d'un accès large et égalitaire à la culture.

Répondant à la question d'un bibliothécaire de l'Isère, qui s'est exprimé ce lundi 18 octobre à l'antenne sur France Inter, Roselyne Bachelot-Narquin a rappelé que le pass sanitaire était « une question de protection de la santé », pour lequel il fallait « se battre ».

Notant l'exclusion des bibliothèques universitaires, de la BnF et de la Bpi de l'obligation de contrôle, la ministre a confirmé qu'étendre cette exception à l'ensemble des établissements de lecture publique n'était pas pour tout de suite.

« Bien entendu, dès que cela sera possible, nous supprimerons le pass sanitaire également pour les bibliothèques », a indiqué Roselyne Bachelot-Narquin. D'après elle, l'automne et la saison hivernale sont des moments propices à la reprise des phénomènes viraux, et lever l'obligation de contrôle à leur approche serait de toute évidence trop risqué.

Rappelons que la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022 fera l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, ces 19 et 20 octobre. La mesure court en effet jusqu'au 31 décembre prochain, mais le gouvernement a souhaité la prolonger. Son application aux bibliothèques sera peut-être abordée lors des débats, mais rien n'est moins sûr.

Nous avons tenté de contacter deux associations professionnelles, l'Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes (ADBGV) et l'Association des bibliothécaires départementaux (ABD), sans succès pour le moment.

L'extrait sur France Inter est disponible à cette adresse, à partir de 17 min 30 environ.

Photographie : Bibliothèque Buffon, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)