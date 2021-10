Emmanuel Macron consacre les liens entre Alfred Dreyfus et Émile Zola 

Voilà dix ans maintenant que la maison du romancier réaliste a fermé ses portes. Une entreprise de réhabilitation impliquant de longs travaux avait été entamé. Mais quatre années de fermeture étaient annoncées à l’époque, indiquait l’association Maison Zola — Musée Dreyfus. Mais la mort de Pierre Bergé en septembre 2017 n’aura pas non plus aidé l’établissement.

Pierre Bergé, mécène engagé

Mandaté par François Mitterrand, le mécène avait accepté de la prendre en charge (ainsi que celle de Jean Cocteau). Il avait déjà rénové à ses frais la maison d’Émile Zola, et envisageait alors la création du musée Alfred Dreyfus.

« Yves Saint-Laurent et moi-même avons voulu que ce lieu existe ici afin que vivent longtemps dans la mémoire de tous les leçons d’un moment dramatique de notre histoire moderne, un épisode qui a remué le monde, bien au-delà des frontières de l’Europe. Pour la vigilance, contre l’oubli ; pour la mémoire contre l’ignorance ; pour le savoir contre la récidive », écrivait Yann Kerlau dans son ouvrage Pierre Bergé sous toutes les coutures, citant le mécène.

Or, malgré le décès de l’homme d’affaires, l’avenir put se dessiner sans nuages trop sombres, bien que les travaux se soient allongés, encore, et encore. La première réouverture devait se faire en 2019, comme l’indiquait Emmanuel Macron en septembre 2018. Manquaient encore à l’époque 2 millions € pour achever des rénovations : le Covid passant par là, de nouveaux délais se sont imposés.

Mais nous sommes dans une nouvelle ère, et l’Élysée indique qu’après 10 années de restauration, voilà enfin l’ouverture des lieux, Zola et Dreyfus prêts à accueillir le public.

Dans un communiqué, qui occulte totalement l’importance de Pierre Bergé dans la préservation du bâtiment, mais plus encore, dans la création de l’espace consacré au capitaine Alfred Dreyfus, le Palais note : « Créée en 1998 pour perpétuer le souvenir d’Émile Zola et celui de l’affaire Dreyfus, l’Association Maison Zola Musée Dreyfus bénéficie de l’appellation Musée de France et du label “Maisons des Illustres”. Elle fait également partie de la Route des Maisons d’Écrivains. »

Scolaires et mémoire

Le projet éditorial de l’association prolongera pourtant bel et bien les perspectives posées par Pierre Bergé : proposer au long de l’année « un certain nombre d’activités, parmi lesquelles des rencontres avec des auteurs, des débats, des concerts, des expositions temporaires, ou encore des lectures ».

D’autre part, le parcours d’exposition mettra en avant quelque 500 documents — « objets, manuscrits, photographies, chansons, projections lumineuses, brochures, affiches, tracts, etc. », poursuit l’Élysée. Une manière pour « ce lieu symbolique [de] faire revivre l’affaire Dreyfus en perpétuant sa mémoire ».

Aux côtés du mécène, se retrouvaient également la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah). Pour le président de l’association, Louis Gautier, sollicité par Le Parisien, cet espace muséal s’ouvrira avant tout aux scolaires pour étayer « l’antisémitisme, du racisme et de l’exclusion, du fonctionnement de la justice, du rôle des médias et des réseaux sociaux, de la place des intellectuels en démocratie ».

Crédits photo © maison Zola