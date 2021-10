FIBD 2022 : Shoot the book ! espère susciter des adaptations

Le Marché International des Droits du Festival d'Angoulême (MID), pour l'édition 2022 du FIBD, s'est associé à la SCELF, Société Civile des Éditeurs de Langue Française, pour importer l'opération Shoot the Book !. Cette dernière, déjà présente au Festival de Cannes, à l'American Film Market de Los Angeles ou encore au Shangaï International Film Festival, cherche à créer des opportunités d'adaptations audiovisuelles pour des titres publiés par des éditeurs français.

L'opération Shoot the book !, en vue du FIBD, se déroule en deux temps : un jury composé de professionnels de l'audiovisuel choisira dix ouvrages parmi les candidatures envoyées d'ici le 29 octobre par les éditeurs. Ensuite, le mercredi 26 janvier 2022, cette sélection sera présentée par les responsables de droits sur la scène du MID à des producteurs.

Cette session de pitches sera accompagnée d'une conférence sur le sujet et de rendez-vous individuels entre producteurs et éditeurs.

Le jury chargé de la sélection des ouvrages réunit Nicolas Boukhrief, Joey Brown, Guillaume Colboc, Catherine Esteves, Anne de Galard, Marc du Pontavice et Justus Riesenkampff.

La SCELF estime qu'une cinquantaine d'adaptations de bandes dessinées françaises ont été produites [chiffre basé sur les levées d'options de la SCELF, et qui ne correspond donc pas forcément aux films effectivement produits et réalisés, ou distribués en salles] entre 2016 et 2019, et se félicite d'une croissance de 78,5 % en 2020, preuve de l'intérêt des producteurs.

ANGOULEME: 3 affiches pour le FIBD 2022

« La bande dessinée prend également une place de plus en plus importante dans l'ensemble des cessions liées au domaine de l'édition : si elle oscillait entre 15 et 16 % du total des options levées entre 2016 et 2018, elle représentait 27 % en 2019 et 30 % en 2020 », assure encore la SCELF.

Le Marché International des Droits d'Angoulême sera ouvert du mercredi 26 janvier au samedi 29 janvier 2022, rue des frères Lumières. Il est accessible à l'ensemble des professionnels accrédités (professionnels de l'édition et de l'audiovisuel, auteurs, journalistes...), moyennant un forfait de 45 €.

