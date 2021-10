Le livre, un radeau qui navigue à travers les siècles

La maison d'édition Alter Ego a été fondée à Viterbo, dans le Latium, en 2012, et se concentre sur « la recherche sur l'être humain », comme l'explique l'éditeur Danilo Bultrini. L'objectif est de raconter toutes les contradictions et les facettes de l'homme contemporain à travers le thème du double et de la dualité.

Ce thème découle de l'intérêt personnel des deux éditeurs pour un certain type de littérature et de lecture, mais aussi d'une « curiosité morbide pour l'être humain, ses bizarreries, ses aspects les plus contradictoires », rappelle Danilo, qui peuvent être étudiés sous de nombreux angles, à travers différents genres.

Découvrir l’homme à travers plusieurs genres

En effet, la maison d'édition se maintient grâce à l'équilibre entre ses collections : Gli spettri, qui contient des policiers et thrillers ; une collection de non-fiction connotée comme « pop », Pop corner, qui traite de sujets liés au monde du cinéma, de la musique, de la littérature et de l'art ; une collection de fiction appelée Gli specchi ; et enfin la collection de poche Gli Eletti.

Cette dernière existe depuis 2014. Il s'agit d'une collection de poche très bon marché qui permet de redécouvrir les classiques de la littérature, tant italienne qu'étrangère. L'éditeur le définit comme « une sorte de pont avec le passé ». « Nous », poursuit Danilo, « épousons le concept selon lequel le livre est une sorte de radeau qui navigue à travers les siècles et qui transmet notre histoire aux générations futures ».

Une ouverture européenne et au-delà…

Comme on l’a vu, Alter Ego a une production très riche, allant des classiques à la littérature étrangère, de la non-fiction aux thrillers. « Depuis quelques années, nous publions également de la littérature française et latino-américaine, ou de la littérature européenne en général », explique Danilo.

Pour comprendre l'ampleur de la production d'Alter Ego, deux noms phare : Dominique Fortier avec E tutt’intorno il mare, autrice canadienne « que nous avons fait connaître en Italie en 2020 avec Le città di carta » – se souvient Danilo – qui d’ailleurs a remporté le prix Renaudot Essais en France ; et Brenda Lonzano, une écrivaine sud-américaine et autrice de Streghe (Sorcières), une histoire de violence de genre qui a également remporté un grand succès au Salon du livre de Turin.

Une acquisition française de la maison d'édition pour l'année prochaine sera Le dit du Mistral de Olivier Mak-Bouchard, publié par Le Tripode.

Comme beaucoup de petits éditeurs, enfin, Alter Ego est distribué par DirectBook, un important distributeur de petites et moyennes maisons d’édition, mais, comme nous l'a expliqué Danilo, la maison compte aussi plus de 170 librairies amies (Librerie amiche) qu'elle approvisionne directement.

