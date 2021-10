Amélie Nothomb et Voland, son éditeur italien : “Une fidélité absolue

Une nouvelle maison d'édition, Éliott Éditions, proposera ses premières parutions à partir de janvier 2022. Fondée par Mathieu Mulcey, avec des livres « pluralistes et cosmopolites » la nouvelle maison mettra « à nouveau au centre, les idéaux de rationalité et de liberté des Lumières ». Elle présentera également une collection essais, d’ouvrages de philosophie, et une collection de contes philosophiques pour la jeunesse.