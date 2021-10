Cauchemar en cuisine : un livre de recettes plagié en batterie

Bien que les émissions culinaires mettent en scène plusieurs candidats dans des scènes parfois chaotiques, jamais encore il n’avait été question de plagier le délicieux festin de son voisin.

Accusé d’avoir « copié ou paraphrasé » une partie de l’ouvrage Growing Up in a Nonya Kitchen : Singapore Recipes from My Mother, publié en 2012, la collection Makan d’Elizabeth Haigh vient d’être discrètement retirée des ventes.

La supercherie a été dénoncée par son autrice Sharon Wee, qui rappelle que son livre rend mémoire à sa défunte mère, en recréant des recettes personnalités. De quoi hérisser les poils… Elle explique avoir été « bouleversée de découvrir que certaines recettes et autres contenus de mon livre avaient été copiés ou paraphrasés sans mon consentement dans Makan par Elizabeth Haigh, et j’ai immédiatement porté cette affaire à l’attention de l’éditeur du livre, Bloomsbury Absolute ».

Plusieurs passages beaucoup trop semblables...

En effet, certains passages se font étonnamment échos. D’abord, l’éditeur affirme que Makan réunit « des recettes qui ont été transmises à travers de nombreuses générations de [la famille d’Elizabeth Haigh] ».

Cette dernière, ancienne participante du BBC MasterChef en 2011 et possédant un restaurant Mei Mei à Borough Market (Londres), a écrit : « J’ai été confronté à de nombreux défis en cours de route. Cela a commencé par ma nécessité de traduire des notes manuscrites difficiles à lire ou de convertir des mesures, puis j’ai continué à en apprendre davantage sur les différents daun (herbes) ou rempah (pâtes d’épices). Mis à part la technique, les ingrédients étaient difficiles à trouver, mais heureusement, je n’étais qu’à un trajet en bus de Chinatown, dans le centre de Londres. »

Un passage, qui fait drôlement penser à celui écrit 9 ans plus tôt par Wee : « On a fait face à ses nombreux défis en cours de route. Cela a d’abord commencé par convertir ses mesures de recettes manuscrites à partir de katis et de tahils (anciennes mesures chinoises) et d’apprendre les différents daun (ou herbes) et rempah (pâtes d’épices). Les tests de recettes à New York pourraient être difficiles. Acheter les ingrédients nécessaires à notre cuisine impliquait souvent une randonnée jusqu’à Chinatown en métro avec un grand caddie. »

Et ceci n’est qu’un aperçu des nombreuses autres “ressemblances”… En effet, plusieurs similitudes entre certaines recettes ont été remarquées.

Indignation dans la communauté littéraire

Cette révélation a suscité de vives réactions auprès des librairies du monde entier. Parmi elles, Cook the Books (Nouvelle-Zélande) a déclaré : « Faire passer les recettes de quelqu’un d’autre pour les vôtres est une chose. S’approprier leurs mémoires personnelles est impardonnable. »

En réalité, ce n’est pas tellement le plagiat des recettes qui pose problème, mais davantage l’appropriation de « souvenirs personnels et les notes de tête de Wee, parfois textuellement », a déclaré Now Serving LA, sur leur Instagram.

Finalement, les nouvelles éditions de Makan n’étaient plus disponibles dans les librairies en ligne depuis lundi et le titre a été totalement supprimé du site web de Bloomsbury. Wee remercie aujourd’hui l’éditeur d’avoir donné suite à ses préoccupations « en retirant Makan de la circulation ».

