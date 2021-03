Jean-Claude Mourlevat lauréat du Prix Astrid Lindgren 2021

« Jean-Claude Mourlevat revisite brillamment la tradition du conte, abordant les sujets les plus beaux comme les plus difficiles. Ses récits abolissent le temps et l'espace et évoquent dans une prose onirique et efficace des questions éternelles comme le désir et l'amour, la vulnérabilité et la guerre. L'œuvre toujours surprenante de Mourlevat ancre la trame antique de l'épopée dans une réalité contemporaine » souligne le jury qui lui décerne la récompense.

Parmi les œuvres de Mourlevat, le jury cite notamment L'Enfant océan (Pocket Jeunesse, 1999), Le combat d'hiver (Gallimard Jeunesse, 2006), mais aussi Le chagrin du roi mort (Gallimard Jeunesse, 2009), ou plus récemment Jefferson (Gallimard Jeunesse, 2018, tout juste paru en poche).

[Chronique] Jefferson, hérisson détective : le miroir de la fable

« Dans chacun de ses livres, il surprend ses lecteurs avec des formes nouvelles et des intrigues inattendues. Les références aux œuvres classiques, les métaphores et les comparaisons relient les récits au présent », soulignent encore les membres du jury.

Jean-Claude Mourlevat est né en 1952 à Ambert, un village d'Auvergne. Il commence sa carrière comme professeur d'allemand avant de changer de voie et de travailler comme metteur en scène, comédien et clown, en France et en Allemagne. C'est le théâtre qui le conduit à l'écriture, avec la publication en 1997 de son premier album Histoire de l'enfant et de l'œuf. Depuis Mourlevat est écrivain à plein temps.

Photographie : Jean-Claude Mourlevat aux côtés de Christiane Choueiri, librairie La Phénicie, Liban, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)