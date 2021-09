Jean-Christophe Rufin nommé membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

La nomination de Jean-Christophe Rufin au conseil de l'ordre des Arts et des Lettres prendra effet à compter du 14 octobre 2021, pour une période de trois ans renouvelable.

Il rejoint le conseil en même temps que d'autres nouveaux entrants, à savoir Patrick Marie Aubert, chef d'orchestre et chef de chœur, Matali Crasset, designer, Micheline Decaux-Pelletier, photographe et journaliste, Isabelle Giordano, journaliste, et Catherine Pégard, présidente de l'Établissement public du Château, du musée et du Domaine national de Versailles.

Le conseil de l'ordre des Arts et des Lettres « étudie l’ensemble des candidatures, collectées et instruites au préalable par la Section des distinctions honorifiques (vérification de l’état civil, du casier judiciaire et des mérites culturels du candidat) ». Il propose une liste de candidats au ministre de la Culture, qui décide ensuite des personnalités distinguées.

Le conseil se réunit 3 fois par an et compte 15 membres, à savoir, pour moitié, des directeurs d'administration centrale, pour moitié, des personnalités choisies par le ministre pour une durée de trois ans renouvelable, et un représentant du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Photographie : Jean-Christophe Rufin en 2019 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)