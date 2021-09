2022 : le budget de la Culture a fixé à 4,083 milliards €, “effort historique"

Selon les données communiquées, le programme Livre et industries culturelles atteindra 330,2 M€, se traduisant par 12,7 M€ de moyens supplémentaires (+4,2 %), quand celui du Patrimoine atteindra 1019 millions d’euros, en progression de 7,1 M€, soit +0,7 %.

Plusieurs axes sont évoqués dont un renforcement des politiques territoriales permettant la participation à la vie culturelle à tous les âges de la vie(+13 M€, soit +8,1 %) : dans ce cadre, 5 M€ sont consacrés au financement d’un appel à projet national afin d’accompagner les projets innovants, mettant en relation offre culturelle et pratiques culturelles.

Tous les acteurs culturels sont concernés, au premier rang desquels les festivals et les lieux partenaires du ministère de la Culture. Au-delà, 1,5 M€ permettent de contribuer au financement des Olympiades culturelles en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. De même, 1,5 M€ vise à développer les actions d’éducation artistique et culturelle en matière de livre et de lecture, et 2 M€ à soutenir les Centres culturels de rencontre et les tiers-lieux.

Enfin, le projet d’implantation des Ateliers Médicis dans un nouveau lieu – projet inscrit au CPER Etat-Région – sera doté de 3 M€, permettant d’amorcer le projet d’investissement en étroite articulation avec les collectivités territoriales.

Mais également la poursuite du soutien au livre et aux bibliothèques (23 M€ en 2021 sur un total de 53 M€ dans le cadre de France Relance), pour accompagner les mutations nécessaires de la filière du livre, moderniser les librairies, soutenir l’achat de livres par les bibliothèques et poursuivre le plan en faveur des bibliothèques.

En outre, un effort sera également réalisé pour soutenir la rémunération des auteurs et éditeurs via le renforcement des crédits alloués au droit de prêt, ainsi que le rayonnement culturel à l’export.

