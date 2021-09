Cannabis : “La prohibition a lamentablement échoué” 

Le constat se prolonge, encore et encore : tant que la dépénalisation des drogues, et spécifiquement du cannabis, ne sera pas abordée, les organisations criminelles profiteront impunément d’un commerce juteux. Or, une récente étude évoquée par l’écrivain et journaliste rappelle que l’alcool est en 5e place des drogues les plus dangereuses, suivie par le tabac en 9e et le cannabis en 11e.

D’autant qu’en décembre 2020, l’ONU a retiré le cannabis des substances les plus dangereuses, en lui reconnaissant des vertus médicales. « Je n’ai pas le culte de l’herbe, j’ai grandi entouré de gens qui ont toujours fumé de l’herbe et du haschich et dans la plupart des cas, ils se les sont procurés de trafiquants de drogue. Dans des cas plus rares, ils sont parvenus à cultiver de l’herbe pour leur usage personnel. », argumente Saviano.

« Je n’aime pas fumer de l’herbe, pas plus que je n’aime boire des alcools forts. Pourtant, je suis un défenseur de la légalisation. Précisément parce que je n’apprécie pas de fumer des joints, je voudrais qu’ils soient légalisés : de cette manière, on retirerait de l’argent aux organisations criminelles, et nous pourrions lancer un débat sur les dommages (comme cela est arrivé avec la cigarette). »

Et de rappeler l’histoire : la prohibition a servi les intérêts de mafias, à la grande époque américaine, de même qu’aujourd’hui, les drogues douces, ou dures, font la fortune d’organisations criminelles partout dans le monde. Une analyse qu’il avait récemment formulée pour déconstruire une partie du mythe afghan et du pouvoir religieux des talibans.

Avançant plusieurs exemples contemporains, l’auteur insiste sur le fait que la dépénalisation a entraîné des ressources pour les États qui ont cessé de se voiler la face. Et crée des emplois. Au Canada, dans le Colorado… « En Europe, le pourcentage de jeunes consommateurs de cannabis est le plus faible au Portugal : 14 %. Un pays qui a dépénalisé l’usage de toutes les substances en 2001, cherchant une approche sociale plutôt que répressive. »

Et de conclure : « La légalisation est jusqu’à présent l’unique mesure à avoir éloigné les jeunes de la consommation, quand la prohibition, oui, la prohibition, qu’on le veuille ou non, a lamentablement échoué. »