De l'italien au monde : le Salon de Turin pour la traduction

Le Salone Del Libro a été « le premier en Europe, en 2001, à créer un cycle de rencontres professionnelles consacrées au précieux travail de ceux qui permettent aux lecteurs italiens de lire les littératures du monde ». Il s’agissait de « L'Autore Invisibile » (l’Auteur invisible), dont la commissaire est Ilide Carmignani, traductrice italienne entre autres de Roberto Bolaño et Luis Sepúlveda. Une belle initiative qui est aujourd’hui devenue un rendez-vous annuel et un point de référence pour le secteur.

Diffuser le livre italien à l’étranger

Mais le Salon du livre a souhaité aller plus loin dans la reconnaissance du travail de traduction et a organisé « une initiative visant à promouvoir et à soutenir les traducteurs étrangers qui donnent une voix à la littérature italienne à l'étranger ». Il s'agit de la conférence « Dall'italiano al mondo » (De l'italien au monde) prévue le 24 septembre en ligne sur la plateforme numérique SalTo +.

Première initiative de ce genre en Italie, conçue également en vue du rôle d'invité d'honneur réservé à l'Italie à la Buchmesse 2024 de Francfort, la conférence se veut « le rendez-vous annuel de tous les traducteurs éditoriaux de l'italien ». Comme l’explique encore Ilide Carmignani, cette rencontre vise à « diffuser plus fortement la culture italienne au niveau international et à créer un réseau de soutien à l'exportation de l’industrie éditoriale italienne ».

Elle rappelle ensuite l’importance du travail de scouts littéraires des traducteurs, qui repèrent des œuvres italiennes intéressantes et les proposent aux éditeurs étrangers.

Entre éditeurs, traducteurs et agents

Cette initiative est organisée par le Salon international du livre de Turin en collaboration avec la revue L'indiscreto, une revue de culture qui publie articles, essais, traductions, critiques, fictions. Elle est aussi soutenue par le CEATL - Conseil européen des associations de traducteurs littéraires, la FIT - Fédération internationale des traducteurs et le réseau PETRA-E, un réseau pour l'éducation et la formation des traducteurs littéraires.

Pendant cet évènement, les inscrits pourront assister à des séminaires spécialisés gratuits et établir des relations avec des éditeurs, agents et écrivains italiens. Le programme comprend également des ateliers avec des éditeurs, des agents et des traducteurs « sur la manière de présenter des propositions de traduction en synergie avec l'industrie de l'édition et sur la manière d'exploiter les programmes de financement pour la traduction de livres italiens dans le monde entier ».

Une liste d’intervenants prestigieux

Voici la liste des intervenants : Duncan Large (PETRA E-network), directeur du British Centre for Literary Translation de l'Université d'East Anglia à Norwich ; Kevin Quirk (FIT - Fédération Internationale des Traducteurs), Shaun Whiteside (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) ; Nicola Lagioia, directeur éditorial du Salon international du Livre de Turin ; Rebecca Servadio, responsable du London Literary Scouting et conseillère éditoriale du Salon du livre ; Mattia Carratello, américaniste et éditeur chez Sellerio, ainsi que conseiller éditorial du Salon du livre ; Katherine Gregor, traductrice anglaise de Luigi Pirandello et Marco Malvaldi ; Carlos Gumpert, traducteur espagnol d'Antonio Tabucchi et Antonio Scurati.

Enfin, grâce à la collaboration avec L'Indiscreto, un aperçu des dernières tendances de la littérature italienne sera présenté, accompagné d'une sélection de titres des auteurs les plus intéressants, mais encore peu connus en dehors des frontières italiennes.