Décès de l’auteur italien Daniele Del Giudice

Connu et célébré par la critique, même à l’étranger, pour son style original et son écriture raffinée, fidèle aux enseignements d’Italo Calvino, il avait connu un grand succès dans les années 1980 et 1990. Le 4 septembre, il devait recevoir le prix de la Fondation Il Campiello pour l’ensemble de sa carrière.

Les premiers romans

Né à Rome en 1949, il a débuté comme journaliste et critique littéraire travaillant pour Paese Sera. Il a épousé l’arabiste et islamologue Ida Zilio Grandi, qui dirige depuis deux ans l’Institut culturel italien d’Abu Dhabi.

Son premier livre est sorti en 1983, Lo stadio di Wimbledon (traduit par René de Ceccatty par les éditions du Seuil en 2018) et raconte les recherches d’un jeune homme sur Roberto « Bobi » Bazlen, l’écrivain de Trieste qui a contribué à fonder la maison d’édition Adelphi. Le roman a été découvert et recommandé à la maison d’édition Einaudi par Italo Calvino, qui en avait écrit la quatrième de couverture.

Un autre livre très connu de Del Giudice, traduit en français par Jean-Paul Manganaro pour les éditions du Seuil en 1987, est Atlante occidentale (1985), qui raconte l’histoire de l’amitié entre le physicien Pietro Brahe et l’écrivain Ira Epstein.

Une écriture fine et légère

L’écrivain, apprécié pour son écriture intelligente, exacte et limpide, légère et raffinée, a ensuite publié de nombreuses nouvelles, dont certaines sont rassemblées dans Staccando l’ombra da terra (Einaudi, 1994, publiés en France par les éditions du Seuil en 1996). Elles sont consacrées au vol, sa grande passion.

Ses derniers livres sont Orizzonte mobile (2009, toujours publié par Einaudi, l’éditeur italien de ses livres, et traduit par Jean-Paul Manganaro en 2010, toujours pour Le Seuil), une sorte de carnet de voyage en Antarctique, et In questa luce (2013), un livre composé d’essais et d’écrits autobiographiques.

Les prix littéraires

Del Giudice a été nominé pour le Prix Strega pour Orizzonte mobile, mais a refusé de participer, car, a-t-il dit, il préférait se consacrer à un nouveau livre plutôt qu’aux activités promotionnelles exigées des écrivains en lice. Il a également été nommé deux fois pour le Premio Campiello, en 1994 et 1997. Par ailleurs, il a reçu de nombreux prix, dont le Prix Viareggio Opera Prima en 1983 et, en 2012, le Prix Feltrinelli de l’Accademia Nazionale dei Lincei pour la fiction.

Depuis 2014, grâce au fonds prévu par la loi Bacchelli pour soutenir « les citoyens qui ont illustré leur pays et qui se trouvent dans un état de besoin particulier », il bénéficie d’un soutien public, comme indiqué par Il Post Libri.

Ces dernières années, Einaudi, sa maison d’édition, avait réédité ses livres épuisés dont par exemple en 2019 Atlante occidentale. En novembre 2021, une nouvelle édition de Lo stadio di Wimbledon, dont Radio3 a fait une version audio l’année dernière, sera publiée.

Crédits photo : DR