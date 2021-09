Histoire, littérature et journalisme : RetroNews la revue, partenariat entre Lattès et la BnF

Les éditions JC Lattès et RetroNews s’associent aujourd’hui pour lancer RetroNews la revue, un nouveau mook né de la rencontre de l’histoire, de la littérature et du journalisme pour mieux questionner l’actualité. On retrouve dans ce premier numéro de grandes signatures d’hier et d’aujourd’hui, telles que Louis Aragon, Didier Daeninckx, Quentin Deluermoz, Catherine Dufour, David Dufresne, Anaïs Fléchet, Jean-Clément Martin, Célia Levi, Jack London, Paul Nizan, Emmanuelle Retaillaud et même Georges Simenon.

Pour ce premier numéro, RetroNews la revue met à l’honneur 4 grandes thématiques. La première, intitulée « Résistances », permet entre autres de découvrir les écrivains et les journalistes qui ont lutté avec leur plume ; La deuxième partie, « Sexualités », éclaire la manière dont la presse a participé à l’évolution des mœurs ou au contraire au maintien de l’ordre moral ; « Contaminations » analyse la couverture médiatique de la grippe espagnole, dont Jack London s’est inspiré pour la nouvelle La Peste écarlate, mais aussi, la pollution industrielle, le tabou des asiles psychiatriques ou encore des suicides, longtemps perçus comme une épidémie ; enfin « Crimes et délits » invite à plonger dans l’univers de Georges Simenon, dans l’histoire du gang de Pierrot-le-Fou et celle de Casque d’Or.

L’ensemble de la revue est illustré par des photos, dessins de presse et gravures, issus des prestigieuses collections de la BnF.

Quatre nouvelles inédites

Les dernières pages de RetroNews la revue posent un regard différent sur l’histoire et les archives de presse en les abordant par le biais de la fiction : c’est le pari des 4 nouvelles entre dystopie et collage, rédigées à partir d’archives de presse par les écrivains, historiens et journalistes, Célia Levi, David Dufresne, Quentin Deluermoz et Catherine Dufour.

RetroNews la revue est un trimestriel dont le premier numéro est tiré à 25.000 exemplaires, en vente chez les marchands de journaux et en librairie au prix de 19 €. Il comporte 228 pages pour un format de 17x24 cm.

Un projet collectif

Après avoir lancé auprès d’Éric Fottorino l’hebdomadaire Le 1 et le mook America auprès de François Busnel, l’éditeur et écrivain Mahir Guven confirme sa passion pour la presse papier et les beaux objets. Il associe son regard à la richesse des collections de la Bibliothèque nationale de France et à l’expertise de ses équipes dans une aventure enthousiasmante, menée en collaboration avec Étienne Manchette, responsable des contenus du site internet RetroNews, et un comité éditorial notamment composé de Laurence Engel, Présidente de la BnF, Emmanuel Laurentin, Dominique Missika, Annette Wieviorka, Sylvain Venayre, Nicolas Offenstadt, Jean-Clément Martin et Anaïs Fléchet.

Toute l’équipe de RetroNews a participé au projet et notamment sa directrice, Nathalie Thouny, le rédacteur en chef Julien Morel et la cheffe de projet Julie Duruflé. La maquette a été réalisée par Philipp Leu, directeur artistique de RetroNews et exécutée par Jean-Philippe Gras, maquettiste et directeur artistique.