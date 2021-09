Le Chevalier noir enfile cape et masque pour un Mois Batman à Paris

Depuis 2014, pour célébrer son 75e anniversaire, le plus célèbre héros de l’univers DC, Batman, dispose d’une date à son honneur, sur nos calendriers. Depuis 2015, le Batman Day a été changée pour être fixée au troisième samedi de septembre.

Cette année quoi de mieux que la capitale française pour accueillir le Chevalier noir ? Pour célébrer le Batman Day, Urban Comics organise un événement exceptionnel au Carrousel du Louvre le samedi 18 septembre 2021 : la réalisation d’une fresque Batman monumentale, en public, aura lieu de 14h à 18h, associée à la présentation de Batman : The World en présence des auteurs français Thierry Martin et Mathieu Gabella qui feront une séance de dédicaces de 15h30 à 17h30.

Cette publication-événement inédite : Batman : The World, regroupe les auteurs de 14 pays ! Cet album réunissant 14 récits regroupera des histoires de Batman imaginées par une sélection des plus grands talents de la bande dessinée internationale, se déroulant dans leur propre pays.

Et bien sûr... la Batmobile !

Serait-il possible de célébrer Batman en omettant son célèbre bolide ? La première voiture de Batman était une Sedan Rouge, elle apparaît en 1939 dans la bande dessinée, il faudra attendre 1941 pour qu’on lui appose le célèbre logo et qu’on la baptise « Batmobile ». Il y a eu, jusqu’à présent, 14 modèles de Batmobile et une nouvelle sera dévoilée très prochainement …

Dès aujourd’hui, les fans qui souhaiteront s’asseoir dans le célèbre bolide du Chevalier Noir devront participer au jeu-concours de la Batmobile. Celui-ci consistera à utiliser le nouveau filtre de la voiture sur Instagram, @DCCOMICS, d'e-garer soi-même la voiture — évidemment même les endroits les plus loufoques sont permis.

En effet, du 09.09 au 18.09 ce sera l’occasion pour les plus grands fans de croiser la Batmobile chez soi — et sans fracas, on l’espère. Le célèbre bolide partira en tournée en France à la rencontre des gagnants du concours qui auront la chance de pouvoir s’asseoir dans le célèbre bolide du Chevalier Noir. De Strasbourg à Bordeaux en passant par Lyon, ce ne sont pas moins de 10 villes françaises qui vont voir surgir dans leurs rues, le mythique véhicule de Batman, réplique officielle de la Batmobile du film de Tim Burton (1989).

Et tout un tas d'autres célébrations !

Pour les plus gourmands, le dessert sera servi le 18 septembre sous formes de diverses célébrations : Toonami diffusera toute la journée une programmation spéciale consacrée au super-héros : Son of Batman, Batman vs Robin, Batman Hush, Batman Under the Hood, Documentaire The Batmobile.

Pareillement sur BOING de 10h00 à 15h20 : Lego DC Batman : Une affaire de famille, Lego DC Batman : Unité des super-héros, Lego DC Comics Super Heroes : Justice League, L’attaque cosmique, Scooby Doo & Batman : L’alliance des héros.

Crédit : Serge Kutuzov - Unsplash