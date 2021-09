Une romancière, Irlandaise de 23 ans, à la recherche de ses lecteurs

C’est à l’âge de 8 ans, en lisant Private Peaceful de Michel Morpurgo — Soldat Peaceful dans sa version française, publié aux éditions Gallimard (trad. Diane Ménard) —, que Gabrielle McMaster a couplé son amour de la lecture pour celui de l’écriture de romans. Cette jeune romancière a sorti son premier roman en 2021, Not Always Blu Skyes, puis un second en mai de l’année suivante, Twist in the Wind.

Etudiante en histoire à l'Université Queen’s, McMaster a surmonté des année de harcèlement à l’école. En 2017, impliquée dans un accident de voiture, elle a perdu sa grand-mère l’année suivante. Une vie chamboulée, qui a poussé cette jeune fille à se lancer dans l’écriture à corps perdu. Avant, cette année, de passer à la vitesse supérieure, en créant sa propre structure. « Ces expériences m'ont également aidé à faire le saut et à créer ma propre maison d'édition», a-t-elle déclaré au Sunday Life. Elles m'ont aidé à réaliser que je devrais écrire ce que je veux écrire et ce que mes lecteurs veulent consommer. »

Ce statut d’éditrice à son compte semble lui convenir, avec une flexibilité dans la publication de son troisième roman, The Wonders of Life List. « Cela m'a permis de le sortir quand il était prêt, plutôt que d'attendre le feu vert de la maison d’édition », a-t-elle expliqué. « Normalement, il faut attendre un an ou deux, mais cela m'a permis de le faire tout de suite. » Une rapidité de publication saluée par son lectorat, qui a apprécié de ne pas rester dans l’attente.

The Wonders of Life List, qui se déroule à Belfast, se concentre sur la santé mentale de la protagoniste, qui traverse un épisode dépressif. « Il suit une fille appelée Poppy qui pleure la perte de son beau-père. On la suit tandis qu’elle essaie de retomber amoureuse de la vie. »

Tout comme Soldat Peaceful, McMaster a récemment promis un nouveau récit pour l’année prochaine, qui se déploie lors de la Première Guerre mondiale, « une série romantique historique ».

Crédits photo : Gabrielle McMaster / Facebook