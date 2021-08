Agir pour le climat : une lettre ouverte d'auteurs aux éditeurs

De nombreux éditeurs se sont d’ores et déjà engagés à lutter contre la crise climatique. Parmi eux, Penguin Random House avait annoncé avoir atteint une neutralité carbone dans ses opérations directes. En avril, la maison d’édition avait aussi publié une « politique de développement durable », qui définissait des objectifs et méthodes afin de s’attaquer activement aux problèmes environnementaux.

Siena Parker, directrice de l’impact social chez PRH, a déclaré : « En tant qu’éditeurs, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre l’urgence climatique, non seulement en minimisant l’impact de nos propres opérations, mais aussi en publiant et en amplifiant des livres qui éduquent, changent les esprits. Et influencer le comportement sur ce sujet ».

L’entreprise Pan Macmillan a déclaré avoir déjà atteint un objectif neutre en carbone. De plus, elle développerait ses objectifs de durabilité dans les années à venir. De la même manière, Hachette a fait référence à sa politique environnementale et éthique, en déclarant retravailler continuellement son modèle d’édition durable.

Un message face à l’urgence

La lettre ouverte, publiée par Piers Torday sur Medium, indique que les signataires étaient « consternés » de voir que « si peu d’éditeurs et d’agences littéraires britanniques aient souscrit à la Science Based Targets Initiative (SBTi) financée par le WWF et l’ONU pour fournir aux entreprises une voie clairement définie pour réduire les émissions conformément aux objectifs de l’Accord de Paris ».

L’auteur d’ouvrages jeunesse a ajouté : « Nous avons la responsabilité envers nos lecteurs et nos communautés de publier de manière durable et éthique en ce moment de crise. Nous ne pouvons pas simultanément profiter de la résolution de notre plus grande crise tout en la perpétuant ».

ÉDITION : pour l’avenir de la planète, une neutralité carbone en 2030

Torday a expliqué avoir préparé cette lettre depuis quelque temps déjà, aux côtés de Hannah Gold et Nicola Penfold, après avoir observé que si peu d’éditeurs se trouvaient sur la liste de la SBTi. N’y sont présents à ce jour que Bloomsbury, Bonnier, Bertelsmann (PRH) et News Corp (HarperCollins).

« J’ai écrit beaucoup de livres sur le changement climatique, et l’édition n’est pas une entreprise si respectueuse de l’environnement parce que nous abattons des arbres pour imprimer des livres et nous les transportons partout dans le monde », a-t-il expliqué.

« Ce que ces lettres peuvent accomplir, je l’espère, est un signal d’alarme. [...] Je ne pense pas que nous puissions publier des livres sur l’environnement et en tirer de l’argent tout en perpétuant le problème ».

« L’édition n’obtient pas de laissez-passer simplement parce que ce n’est pas une mine de charbon [...] il y a d’énormes quantités de carbone impliquées dans le transport, le stockage, les bureaux, le processus d’impression. » D’après Today, il existe cependant « la volonté et la technologie » requises afin d’améliorer la situation. L’auteur a aussi prévenu que, sans changements notables, il tenait à revenir à la charge sur le sujet, avec l’objectif de pousser la situation à évoluer dans la bonne direction.

Des réactions positives

Suite à cette lettre, Torday aurait été contacté directement par certains éditeurs, désireux de lui expliquer qu’ils avaient bel et bien commencé à développer des projets, de façon à se montrer plus durable dans leurs méthodes de travail et leur mode de production.

Stephen Lotinga, directeur général de la Publishers Association, a déclaré que le groupe « reconnaît pleinement que l’action climatique est la cause la plus vitale de notre temps ».

Et d’ajouter : « Les éditeurs ont travaillé sur un important programme de travail axé sur le développement durable au cours des 18 derniers mois qui sera rendu public plus tard cette année. Cela a impliqué de travailler avec des partenaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en s’engageant avec des entreprises de toutes tailles ensemble d’outils et de ressources pour aider les éditeurs à réduire leurs émissions et à adapter leurs activités pour un avenir zéro carbone ». L’organisation envisage une annonce publique dans un futur proche qui devrait répondre aux problèmes soulevés par la lettre.

Isobel Dixon, présidente de l’Association of Authors' Agents (AAA) a ajouté : « En tant qu’organisme professionnel bénévole, l’AAA cherche à fournir un forum permettant d’informer et d’encourager les membres à s’engager envers les meilleures pratiques. […] Nous reconnaissons la grande crise du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre et le défi concret pour les particuliers et les entreprises, le besoin vital d’agir ».

Et ajouter : « Davantage de travail est en cours, ainsi que nos nouvelles pratiques de travail, et l’AAA continuera à s’engager et à informer nos membres, alors que nous examinons notre rôle dans ce domaine, comme dans d’autres aspects de l’écosystème de l’édition. »

Une déclaration au nom de Jonny Geller et du Curtis Brown Group a déclaré que l’agence soutient les propos tenus dans cette lettre ouverte : « [N] ous sommes profondément engagés à jouer notre rôle pour faire face à l’urgence climatique, et à créer et à maintenir un changement significatif, à la fois dans nos propres entreprises et dans l’industrie au sens large ».

La lettre ouverte est à retrouver dans son intégralité, en version anglaise, sur Medium.

Source : The Bookseller

Crédits photo : Markus Spiske / Unsplash