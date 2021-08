56 ans plus tard, Bob Dylan ciblé par une plainte pour agression sexuelle

The Times They Are a-Changin, comme le chantait si bien Dylan. La victime présumée, connue sous les initiales de J.C., a déposé plainte ce 14 août 2021, soit une journée avant l’expiration de la loi concernant les délits sur mineurs de New York. Une démarche qui, selon son avocat, lui permettrait de demander réparation pour les faits reprochés.

Avec plus de 125 millions de disques vendus dans le monde, Dylan n’est pas simplement une célébrité de la musique : le monde de la littérature l’avait congratulé, en 2008, avec une citation spéciale du prix Pulitzer, en regard de l’impact de sa musique sur la culture américaine. Et bien entendu, il fut le très controversé Prix Nobel de littérature, en 2016.

EDITION: soutien à "celles et ceux qui osent témoigner publiquement"

Les faits, qui remontent à plus de cinquante ans, font état d’abus sexuels, couplés à la consommation de drogues, d’alcool, et de menaces physiques violentes. De quoi laisser la jeune femme, aujourd’hui âgée de 68 ans « émotionnellement marquée et psychologiquement fragilisée », indique le document, cité par Page Six.

Malgré l’ancienneté de l’affaire, la New York Child Victims Act de 2019 permettra bien un jugement : cette législation prolonge le délai de prescription pour toute personne victime, dans son enfance, d’agression sexuelle. « Le comportement prédateur, sexuel et illégal de Dylan envers la plaignante représentait des contacts nuisibles et dangereux pour cette personne, qui ont tous été commis intentionnellement par lui, sans son consentement à elle », poursuit l’avocat Daniel W. Isaacs, dans le document.

Ainsi, Bob Dylan aurait tiré profit de son statut de star, déjà à l’époque — il avait 24 ans — pour « gagner sa confiance et instaurer une emprise dans le but de l’agresser et d’abuser sexuellement d’elle ».

À cette heure, un porte-parole de Dylan nie fermement les faits et assure que la défense de son client sera assurée. « La plainte parle d’elle-même. Nous prouverons toutes les allégations devant un tribunal », riposte l’avocat. Cette dernière « a été déposée après de nombreuses recherches et un contrôle approfondi et il ne fait aucun doute qu’elle était avec lui à l’hôtel Chelsea ».

J.C. réside actuellement dans le Connecticut, à Greenwich, et souffrirait de troubles mentaux graves et sévères, ainsi que de crises d’angoisse. Elle réclame des dommages-intérêts compensatoires à Dylan, dont le montant n’a pas été communiqué.

Pour l’heure, la victime présumée cherche surtout à rester la plus anonyme possible, et son conseil refuse d’expliquer pourquoi la plainte intervient à cette période.

Crédit photo : Chris Hakkens, CC BY SA 2.0