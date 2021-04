Harcèlement sexuel : soutien à "celles et ceux qui osent témoigner publiquement

Aucun doute : l’omerta dans le secteur [de l'édition] est encore très puissante. « On soulève une pierre, et en dessous, ça grouille… ». Il n’y a pas de « drague lourde ». Il y a « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à la dignité d’une personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, et/ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Nombre de ces actes sont pénalement répréhensibles.

ME TOO : un éditeur accusé de harcèlement

Face à ces faits graves, nous, actrices et acteurs du monde de l’édition, de tous corps de métiers, acteurs et actrices des secteurs professionnel et associatif liés au monde du livre, lectrices et lecteurs, tenons à affirmer notre soutien à celles et ceux qui osent témoigner publiquement des faits d’agression ou de harcèlement sexiste ou sexuel qu’ils ou elles ont eu à subir dans le cadre de leurs activités, comme à celles et ceux qui n’osent pas le faire ou le feront un jour.

À ceux qui confondent relations de travail et terrain de prédation, nous disons que le Moyen-Âge éditorial, c’est terminé ! Nous sommes là. Nous vous voyons. Nous ne vous laisserons plus agir en toute impunité. Nous soutiendrons publiquement vos victimes. Plusieurs de nos syndicats et organisations professionnelles ont annoncé qu’ils s’engageaient à prendre en charge les frais de justice des victimes qui oseraient témoigner ou porter plainte. Votre conduite inacceptable ne sera plus acceptée.

À celles et ceux qui ont été, sont encore ou seront victimes de ces pratiques d’un autre temps, nous disons que cette époque est révolue. Nous sommes là. Nous vous croyons. Nous n’accorderons plus à vos agresseurs l’impunité qui leur permet d’agir. Vous pouvez compter sur notre vigilance, notre présence, notre soutien, public ou privé, selon ce qui vous semblera nécessaire. Vous pouvez compter sur notre solidarité. Plus jamais nous ne vous laisserons seul.es et démuni. es face à l’inacceptable.

La peur ne doit plus désormais être dans le camp des victimes mais dans celui des agresseurs. Nous ferons le nécessaire pour que cela se sache, et nous ferons tout pour que cesse ce qui n’a que trop duré !

PREMIÈRES SIGNATURES

Thomas Bauduret, auteur, traducteur littéraire et éditeur

Francis Berthelot, auteur et compositeur

Jean-Daniel Brèque, traducteur littéraire

Ophélie Bruneau, autrice

Philippe Caza, illustrateur-auteur

Lucie Chenu, autrice et anthologiste

Hélène Collon, traductrice littéraire

Emmanuel Delporte, auteur

Sara Doke, autrice et traductrice littéraire

Catherine Dufour, auteure

Dominique Douay, magistrat honoraire, écrivain

Pierre-Paul Durastanti, traducteur littéraire et directeur de collection

Lionel Évrard, traducteur littéraire, novelliste et éditeur

Mélanie Fazi, autrice et traductrice littéraire

Noé Gaillard, retraité, auteur, chroniqueur

Olivier Gechter, auteur

Florence Hinckel, écrivaine

Anne-Sylvie Homassel, traductrice littéraire

Léo Kennel, autrice, poète et artiste

Ïan Larue, universitaire, autrice et peintre

Yves Letort, auteur

Nicolas Liau, auteur

Pascal Malosse, auteur

Valérie Mangin, scénariste de Bande Dessinée

Frédéric Maupomé, écrivain, scénariste

Claire Panier-Alix, autrice

Erwann Perchoc, éditeur et traducteur littéraire

Laurent Queyssi, auteur et traducteur littéraire

Nathalie Serval, traductrice littéraire

Fabrice Schurmans, nouvelliste

Léa Silhol, autrice, anthologiste, ex-éditrice

Natacha Vas Deyres, présidente du festival Hypermondes et universitaire

Xavier Vernet, libraire et éditeur

Jérôme Vincent, journaliste et éditeur

