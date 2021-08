Justice : pas touche au droit d'auteur, surtout en université

La Cour suprême aura donc conclu que les méthodes reprochées à l’université York de Toronto ne relèvent pas de l’utilisation équitable, ou Fair Use. Le conflit est né de ce qu’Access Copyright, dans le cadre du renouvellement des licences accordées aux universités, s’est vu opposer la résistance de York. Cette dernière semblait peu disposée à négocier alors qu’expiraient les accords de sa licence et en vue du nouveau contrat, les premières dissensions ont surgi.

FAIR USE: le joker des universités

En effet, l’université avait, dans un premier temps, accepté de s’acquitter des redevances homologuées, durant la période de négociation. Mais, par la suite, a tout simplement indiqué qu’elle ne souhaitait plus de contrat. À ce titre, la reproduction de documents s’effectuerait sans la contrepartie qui est reversée aux auteurs et éditeurs — sous couvert du Fair Use. Une économie substantielle pour l’établissement, mais un réel manque à gagner pour les créateurs.

En première instance, le comportement de l’université avait été sanctionné, décision suivie partiellement par la cour d’appel. En dernière instance, fin de la conversation : l’université devra payer les redevances dues.

« En refusant de déclarer que les politiques de l’Université York en matière de droit d’auteur relèvent de l’utilisation équitable, elle permet au milieu du livre de préserver son modèle de gestion collective et permet à Copibec de continuer à verser quelque 12,5 millions de dollars annuellement aux autrices, aux auteurs et aux maisons d’édition », indique la société de gestion québécoise, Copibec.

« Le milieu du livre s’est doté d’un modèle unique et efficace leur permettant d’obtenir une rémunération équitable », a expliqué Gilles Herman, président de Copibec et représentant de l’Association nationale des éditeurs de livres.

« Nous ne pouvons qu’applaudir le refus de la Cour suprême d’avaliser les interprétations abusives de l’Université York et des autres universités souhaitant reproduire des œuvres massivement sans rémunérer les titulaires de droits. »

Un succès qui maintient le flou

Si la Cour suprême a donné raison aux plaignants, elle n’en a pour autant pas fixé de règles claires pour définir les exceptions liées au Fair Use. Pas vraiment son rôle, rappellera-t-on, mais pour les plaignants, cette intervention aurait permis de prévenir d’autres cas de figure similaires.

Laurent Dubois, vice-président de Copibec et directeur général de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, le déplore : « Bien que la Cour suprême reconnaisse que l’utilisation institutionnelle et massive des œuvres pourrait avoir un impact important sur l’application de l’utilisation équitable, des universités pourraient être tentées de poursuivre leurs guérillas judiciaires aux frais des contribuables et des titulaires de droits. »

Il reviendra donc au gouvernement du Canada d’encadrer les exceptions à au droit d’auteur. À ce titre, Copibec entend poursuivre ses démarches politiques afin que les exceptions à la Loi sur le droit d’auteur soient mieux encadrées et protègent adéquatement les droits des créatrices, des créateurs et de leurs maisons d’édition.

Toutefois, la cour affirme également que les tarifs d’Access Copyright ne sont pas obligatoires : l’association des bibliothèques de recherche du Canda est sur ce point formelle. « Le tarif oblige la société de gestion à fixer un montant maximum pour les prix, mais n’engage pas un utilisateur qui n’a pas choisi la licence de la société de gestion à s’acquitter de l’indemnité en vertu du tarif. »

Cela signifierait donc que les universités et leurs bibliothèques peuvent choisir la manière dont elles gèrent la conformité au droit d’auteur. En revanche, sur le Fair Use, la cour pointe qu’il doit prendre en compte les utilisations individuelles — donc les usages des étudiants — et non celles globales d’un établissement dans le cadre de la copie.