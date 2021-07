La répression du gouvernement chinois pousse un écrivain au suicide 

En 2008, Li Liqun publiait ses premiers écrits, majoritairement sur des sites d’informations comme Sohu, Phoenix ou encore Boxun — ce dernier aura reconnu dès 2009 l’auteur comme l’un des 100 meilleurs intellectuels publics chinois. Malheureusement, dès 2012, nombre de ces plateformes ont été censurées par le gouvernement de Xi Jinping – ce qui n’aura pas stoppé Li pour autant, lequel devient membre du Independent Chinese PEN Center (CIPC)…

En 2017, lors du 19e Congrès national du Parti communiste chinois, Li a été désigné comme une cible pour le « maintien de la stabilité ». Cette pratique, hautement coercitive, permet de réprimer les dissidents — haute surveillance, détention, assignation à résidence et réinstallation forcée font partie des mesures mises en place par le gouvernement. Li Liqun aura été la victime de ces méthodes, auxquelles s'ajoutait une interdiction de contacter ses amis et collègues. Isolement et intimidation des forces de l’ordre ont donc façonné le quotidien de cet auteur.

HONG KONG : auto-censure au salon du livre

Cette année, il avait publié un essai intitulé Ma vision de la vie et de la mort, dans lequel il expliquait : « Récemment, à cause du malheur de ma vie, ma vision de la vie et de la mort semble avoir soudainement mûri... Confucius a dit : "Alors que vous ne comprenez pas encore la vie, comment pouvez-vous comprendre la mort ?", mais je suis celui qui "a connu la mort d'abord, puis la vie". C'est aussi la méthode du compte à rebours de Heidegger au sens de la vie, "être vers la mort", c'est ma vision de la vie et de la mort et ma philosophie du bien. »

À la veille de sa mort, Li a adressé une lettre de suicide à certains de ses amis, dans laquelle il explique avoir subi une surveillance et un harcèlement de plus en plus poussés – dont des appels répétés de responsables de la sécurité dans le pays. Cette lettre se conclut par l’engagement de Li « dans l'abnégation du Parti et du Peuple », expression utilisée pour critiquer le suicide des habitants au cours de la Révolution culturelle.

La mort de cet auteur est une douloureuse piqûre de rappel, face à l'appareil de censure du pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, l'État dispose à présent de pouvoirs coercitifs sans précédent pour surveiller les communications, mais aussi imposer de sévères restrictions aux auteurs qui s’expriment contre le gouvernement.

En 2020, PEN America concevait une carte interactive permettant d’observer les pays où le nombre d'écrivains emprisonnés est le plus élevé : la Chine était sur le podium, en compagnie de l’Arabie saoudite et de la Turquie.

via PEN International

Crédits photo : Ezreal Zhang / Unsplash