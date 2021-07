Directive droits d'auteur : Bruxelles tire l'oreille de 22 États

Que l’on se rassure, pour l’heure, Bruxelles ne fait que menacer : pour autant, la procédure d’infraction, qui embarque notamment la France, est bien déclenchée. Si les États ne se mettent pas en conformité, une saisine de la Cour de l’Union pourrait intervenir, et par la suite, des sanctions financières. Comme l’indiquait Coluche, « au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme ! Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline et on peut être dégradé ». Pour autant qu’on le soit, en effet.

Dans les faits, la directive Droit d’auteur a été adoptée au printemps 2019, découlant de la loi de 2001 sur le monde numérique – et son impérative adaptation, pour mieux prendre en compte l’incidence des géants du net. Dans les grandes lignes de la directive, le fameux droit voisin, concomitant du droit d’auteur pour la presse. Et ce, afin que des Google news ou Facebook soient amenés à rémunérer les médias pour le trafic qu’ils génèrent.

Autre point, majeur, la question des plateformes comme YouTube et l’hébergement d’oeuvres sous droit, illégalement diffusées. Leur responsabilité juridique peut être désormais engagée si les réactions ne sont pas assez promptes pour supprimer des contenus signalés. Ou, mieux : signer des accords de licence occasionnant une rémunération pour les ayants droit.

Sur les 27 pays, 22 sont donc dans le viseur et les voici tenus « de communiquer des informations sur la manière dont les règles incluses dans la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique sont transposées dans leur droit national », indique la Commission.

En effet, le délai limite de transposition était fixé au 7 juin. Charge à chacun de prendre ses responsabilités.

Pour la France, seule une partie des dispositions de la directive a été transposée, et mise en application fin 2019. En outre, l’ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 a également adapté dans le droit français les articles 17 à 23 – ils concernent la responsabilité des plateformes et la juste rémunération des artistes ou interprètes. (voir sur Dalloz)

Lors du vote, en 2019, le Syndicat national de l’édition, associé aux autres industries culturelles et créatives européennes, remercie « toutes celles et ceux qui se sont mobilisés en faveur de la diversité culturelle européenne et de sa diffusion dans le monde. Pour faire vivre la culture et la démocratie ». Notamment parce qu’il escompte bien ressusciter son projet ReLIRE de numérisation des oeuvres indisponibles. Celui-là même que la Cour de justice de l’Union européenne avait fait capoter et tué dans l’oeuf.

Les États membres disposent à présent d'un délai de deux mois pour répondre.

Crédits photo : Daniel Lloyd Blunk-Fernández/ Unsplash