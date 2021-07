Le Moyen Âge, victime de fake news et d'une mauvaise réputation 

Au début du mois, National Geographic était revenu sur les stéréotypes de ce siècle associé à la mauvaise hygiène, l’insalubrité, aux maladies ainsi qu’à une bêtise endémique à la société — la saga Les Visiteurs en est l’allégorie ironique parfaite.

À son tour, le journal espagnol El País cherche à glorifier cette époque, définitivement mal connue. Pour cela, il s’appuie sur le manifeste, signé par près de 70 universitaires, soulignant les bénéfices d’un siècle qui s’est étendu sur près de 1 000 ans et qui a vu naître de grandes avancées dans le domaine du droit et de la politique. Pour Isabel Del Val, professeur à l’Université de Valladolid, c’est précisément la longévité de cette période qui a contribué à la diffusion de tous ces stéréotypes sur le Moyen Âge.

La méprise sur l'idée du Moyen Âge

Comme il y est écrit dans le manifeste, le terme « médiéval » renvoie à « tout ce qui touche au retard, à l'ignorance, au manque de culture, aux habitudes malsaines, à la barbarie, à la cruauté, au fanatisme, à l'horreur, à la pauvreté, à la monstruosité, à la violence… »

Pourtant, se borner à cette vision de l’époque serait totalement restrictif. Certes, nos diktats actuels nous imposent un mode d’hygiène — et plus largement de vie — beaucoup plus sain, à nos yeux. Mais cela n’empêche pas que d’un autre point de vue, prendre une à deux douches par jour n’est pas réellement écologique. Alors que diront les futures générations à notre propos ?

Voilà ce que tend à démontrer ce manifeste. L’époque médiévale a été un siècle de grandes découvertes qui nous permettent de comprendre notre monde d’aujourd’hui. Il insiste sur l’apport linguistique, scientifique, culinaire, géographique et plus largement, culturel qu’elle nous a offert.

Pour María Jesús Fuente, lauréate du Prix d’essai Leonor, « le Moyen Âge est une période de lumière. » Elle souligne que certains auteurs de la Renaissance, tels que Voltaire, ont participé à diffuser cette mauvaise réputation de la période.

L’un des plus grands experts du Cid, Alberto Montaner, confirme cette impression. Il explique qu’en réalité, ces personnes cultivées, dites « éclairées », considéraient ce siècle comme « l’âge du féodalisme politiquement, et de l’obscurantisme intellectuellement », ce qui a diffusé tous ces préjugés. En somme, le Moyen Âge est aujourd'hui résumé à « une époque remplie de donjons, de chasses aux sorcières et d’hérétiques brûlés sur le bûcher ». Une image bien fantaisiste qu’il serait définitivement temps d’abolir.

La pandémie, vecteur nuisible

La pandémie semble avoir renforcé l’idée d’un obscurantisme médiéval, ce qui met en rogne ces spécialistes — tout à fait compréhensible, non ?

Le manifeste s’exclame sur l’utilisation abusive du terme médiéval, qui a été utilisé pour décrire de nombreux problèmes. De même, selon eux, il a été employé, à tort et à travers, dans des expressions telles que « ne soyez pas médiéval et ne soutenez pas la science et la médecine » ou encore « une gauche médiévale qui se considère comme sophistiquée ». Des dénigrations bien méprisantes face à tout ce qu’a apporté le Moyen Âge à notre monde contemporain.

Apports du Moyen Âge... oubliés ?

Le professeur d’histoire médiévale à l’Université de Córdoba affirme qu’il a vu la création et la diffusion de l’espagnol castillan, qui est « une langue médiévale », mais aussi « la division du temps, la méthode de comptage des dates basée sur la naissance de Jésus-Christ, la division administrative actuelle de l'Espagne en régions […] ». D’autres répondants y ajoutent : « Les universités, les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, la présence de minorités dans les domaines du droit et de la médecine, et l'algèbre, développée par le monde islamique. »

Remedios Morán Martín, expert en histoire du droit à l’UNED, souligne l’importance des lois, création médiévale : « Pendant le Haut et le Bas Moyen Âge, les espaces des différents royaumes et comtés étaient beaucoup plus consolidés, et il était possible d'agir plus efficacement du point de vue de la création de nouvelles institutions pour permettre le pouvoir royal. Parmi ces institutions en Espagne, il y a eu la naissance des Cortes, un organe parlementaire qui s'est réuni à León en 1188 et a été un pionnier mondial. »

Et plus largement, il a facilité notre quotidien à travers de nombreux objets tels que « la fourchette, les billets en papier, les verres, les horloges mécaniques, les livres, les presses à imprimer et l'eau de rose sont tous issus de cette période ». En dehors de la création, puis de la diffusion de ces inventions, « les siècles médiévaux ont été de grands créateurs de structures – sociales, territoriales, politiques et éducatives – qui sont une invitation à réfléchir sur le chemin parcouru entre hier et aujourd'hui ».

Époque plus respectueuse des femmes

Une réflexion toujours autant d’actualité lorsque l’on considère que « les droits des femmes du XIe siècle aux XVe ou XVIe siècles comprenaient le droit de gérer la propriété d'une manière inédite en Europe. Les femmes de cette époque avaient plus de possibilités de gérer des propriétés que les femmes du début du 20e siècle », selon Ana Echevarría Arsuaga, de l'université UNED. Alors même qu’aujourd’hui, plusieurs jeunes femmes souhaitent voir développer des transports en commun uniquement réservés pour elles, afin d’éviter toutes formes d’agressions.

Source : El País

Crédit : Le Repas de noce de Pieter Brueghel l'Ancien ; michelgrolet.com/ Unsplash