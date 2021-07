Comics : propagande et soft power de l’idéologie américaine 

Historien et écrivain, Paul S. Hirsch travaille majoritairement sur les relations entre la pop-culture visuelle, les communautés marginalisées et les stratégies politiques. Dans son premier ouvrage, Pulp Empire: The Secret History of Comic Book Imperialism, il explore l'histoire des comics, et comment ces derniers ont été instrumentalisés par le gouvernement américain.

Au commencement, le verbe...

Les premiers comics, comme l’explique Hirsh, reflétaient la société américaine de l’époque. Aussi, loin des super-héros que l’on a tant l’habitude de voir de nos jours, les publications étaient majoritairement des histoires de crimes et d’horreur. Ces bandes dessinées étaient alors souvent « remplies de meurtres, de démembrements et de tortures commis par et contre des hommes, des femmes et des enfants américains d'apparence très moyenne ».

Une image sanglante et chaotique des États-Unis, non-censurée, mais surtout véhiculée par un médium populaire – en d’autres termes, une honte pour le gouvernement. Cette façon de dépeindre la société américaine de l’époque allait parfaitement à l’encontre des tentatives de montrer les États-Unis comme un pays de réel rayonnement culturel.

Or, d’abord attaquées par le gouvernement, ces bandes dessinées ont ensuite été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, principalement à cause de leur popularité.

PROPAGANDE: l'Amérique avait plus d'un tour dans son sac

Elles se sont rapidement transformées en outil de propagande, afin d’attiser la haine antifasciste sur le sol américain, mais aussi à l’étranger. Sous la direction du Writers’ War Board – ou Conseil de guerre des écrivains –, les éditeurs spécialisés en bandes dessinées se sont concentrés sur la production de centaines d’histoires. Au cœur de celles-ci, des protagonistes masculins, blancs, pour réduire en charpie des soldats allemands et japonais, aux traits hautement caricaturés.

Le soft power américain, version 2021

D’après Pulp Empire, des agences fédérales américaines – telles que la CIA et l'Agence d'information des États-Unis – ont activement participé à l'utilisation de bandes dessinées. L’objectif : séduire des alliés, en particulier dans les pays du Sud, à travers une affirmation identitaire et idéologique parfaitement américaine.

Hirsch explique que le gouvernement a distribué « des millions de bandes dessinées anticommunistes dans des villes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ». Clairement identifiées ou non comme produit des États-Unis, les bandes dessinées sont devenues le symbole du soft power américain. Une omniprésence qui expliquerait, d’après Hirsch, la popularité subsistante des comics encore aujourd’hui.

Bien qu’à présent rejoints sur le devant de la scène par des adaptations audiovisuelles en tout genre – on pense inévitablement à la déferlante des films Marvel ou DC Comics –, les comics restent aujourd’hui encore très appréciés et ce, dans le monde entier. Et peut-être ne sont-ils plus des outils de propagande à proprement parler, or ils demeurent un moyen de véhiculer l’idéologie américaine, volontairement ou non.

Une idéologie qui a tendance à être projetée par tous ces supers héros comme conservatrice, oui – mais pas que. En effet, bien que politisé dès sa création, le personnage de Captain America n’a pas toujours été l’icône du « rêve américain ». Ce héros imaginé par « deux juifs de New York qui détestaient les nazis et détestaient les brutes » est en réalité bien plus complexe, une figure critique de ce pays qu’il aime tant.

Au point de pousser Fox News à dénoncer le manque de patriotisme de Steve Rogers, aka Captain America… tout de même.

Source : The Progressive Magazine

Crédits photos : Erik Mclean / Unsplash