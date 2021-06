La délicieuse propagande américaine de la Seconde Guerre mondiale

Considérée comme la plus grande bibliothèque au monde – regroupant des millions de livres, enregistrements, photographies, journaux, cartes et manuscrits dans ses collections –, la bibliothèque du Congrès est « le principal organe de recherche du Congrès américain et le siège du Bureau américain du droit d'auteur ». La bibliothèque préserve et donne ainsi accès à « une source de connaissances riche, diversifiée et durable ».

La collection du « World War II Rumor Project », nouvelle entrante de cette institution historique, est constituée de documents compilés par l’Office d'information de guerre des États-Unis (Office of War Information ou OWI, en anglais).

Les sous-marins ont donc des oreilles...

Crée par un décret du 13 juin 1942, puis dissout le 15 septembre 1945, l’Office s’inscrit dans un programme gouvernemental coordonné d'information. Ce programme était principalement en charge de la propagande américaine, sur le sol américain ainsi qu’à l’étranger. L’objectif ? Promouvoir une compréhension « éclairée » de l'État et des progrès de l'effort de guerre, des politiques de guerre, mais aussi des activités et des objectifs du gouvernement.

Le « World War II Rumor Project » est une collection tout à fait singulière, composée de rapports qui avaient été directement envoyés à l’OWI : ces derniers énumèrent entre autres des rumeurs, ou encore des anecdotes.

L'obéissance, souveraine

Une première partie de cette collection renferme des documents sur des personnes lambda – des dentistes, des policiers, des bibliothécaires –, qui se démarquaient par une seule caractéristique : celle d’avoir accès aux rumeurs de la communauté à laquelle ils appartenaient. Ces correspondants avaient été enrôlés par divers organismes fédéraux afin de surveiller ces rumeurs, les noter, et les communiquer à l’OWI.

La seconde partie du « World War II Rumor Project » est plus légère : elle contient des rumeurs, des blagues, des comptines et des anecdotes sur la guerre. Leur origine ? L’imagination de lycéens et d’étudiants, dont les idées avaient ensuite été collectées par leurs enseignants. On y retrouve des histoires sur le rationnement, des comptines, des observations sur le Japon, ainsi que la mention d’un homme allemand à moustache dont le nom n’échappera à personne…

Cette collection contient des documents historiques qui sont des produits de leur époque. Un chapitre violent de l'histoire américaine, des idéaux renforcés par un système de propagande d’une efficacité effrayante, qui aura mené à l’utilisation d’un langage dénigrant et à la création de stéréotypes péjoratifs qui, pour certains, subsistent encore aujourd’hui.

Crédits photo : “World War II Rumor Project Collection”, 1942-1943 (AFC 1945/001), American Folklife Center, bibliothèque du Congrès