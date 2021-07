Les Ensablés – La Rédemption de Mars de Pierre Nothomb (1887-1966)

Si l’on peut encore reconnaître la qualité de sa poésie, de ses éloges de la nature et des arbres ainsi que la dimension enracinée et patriotique belge de nombre de ses livres, jamais l’on ne parle de lui à propos de cet intrigant roman de voyage spatial, véritable « objet littéraire non identifié » dans son œuvre.

La Rédemption de Mars est une « science-fiction chrétienne », un récit mystique dont l’enjeu de la rencontre entre des Terriens et des Martiens se focalise sur des questions de croyance. Dans un entretien mené à la fin de sa vie, l’auteur le considère comme une étape fondatrice de son développement : « Je crois que je me suis accompli dans l’intervalle de deux romans intersidéraux, La Rédemption de Mars (1922) et L’Égrégore (1945) » ; « La Rédemption de Mars, c’était l’arrivée sur la planète Mars d’un homme qui y apportait à la fois Dieu et le péché. Et cela se terminait par son désespoir. »

Dès l’introduction, l’on comprend lors des préparatifs du voyage que les convictions des deux protagonistes vont être en désaccord sur la façon dont ils conçoivent leur rapport au monde, à l’expérience et à l’Autre : c’est l’histoire de Reverchamp, un scientifique athée passionné par l’espace qui entraîne dans son périple le narrateur, un chrétien anonyme qui espère et doute.

En pénétrant dans l’atmosphère martienne, les cosmonautes sont séparés et atterrissent dans des capsules différentes. Nous allons suivre l’aventure existentielle et sentimentale du croyant, axée d’emblée sur deux quêtes : d’une part, retrouver Reverchamp, probablement égaré comme lui dans ce monde inconnu, sec, aux oasis peuplées de créatures étranges et fantastiques et, d’autre part, questionner et régler le problème mystique diagnostiqué comme symptomatique de l’état des Martiens.

Les débuts sur la planète ressemblent à une renaissance et l’on pourrait croire à une hallucination ou à l’arrivée d’une âme au Paradis après la mort. Dès l’ouverture de son appareil, le narrateur rencontre à l’orée d’une forêt une jeune femme ailée avec laquelle la communication s’établit rapidement :

« Mon cœur battait, en tumulte. Avais-je gagné sans le savoir, par-delà les mondes mortels, quelque séraphique séjour ? Quel paradis m’ouvrait ses retraites ? Quelle puissance inconnue m’allait posséder ? L’ombre qu’il fit dans l’ombre me prouva pourtant que l’ange avait un corps, et, à la lueur des astres, je perçus que l’ange était femme. […] Je compris qu’elle voulait m’apprendre son langage. Elle allait à la rencontre de mon désir. Et, l’un après l’autre, elle me montrait les objets et les nommait. Comme Adam au Paradis, je prenais possession, mot par mot, d’une nouvelle création. »

Le narrateur projette son imaginaire biblique sur cette « nouvelle création ». Il apprend, de la part de celle qu’il nomme « Iouzi », que les habitants de cette planète vivent en général environ trente ans et que leur vie est rythmée par une grande saison sèche et un moment d’abondance. Rapidement survient la question de la croyance : le peuple de Mars semble, comme à l’origine de certaines traditions monothéistes, dans l’attente d’une sorte « d’Espéré », et le narrateur, comme « homme venu du ciel », est pris pour le fils de Dieu, présupposé qu’il n’ose pas réfuter. Ce mensonge va peser lourdement sur la relation amoureuse qu’il initie avec la Martienne Iouzi, sur son amitié avec Reverchamp et sur l’équilibre mystique du peuple martien, étranger à la notion de faute.

À plusieurs occasions, le narrateur est introduit dans des cérémonies publiques au cours desquelles il se permet d’adopter une attitude missionnaire, pour le meilleur et pour le pire. Reverchamp, qui avait également été pris pour un personnage providentiel (en refusant ce titre) et que le narrateur a retrouvé emprisonné, en veut énormément à son camarade de conforter les Martiens dans leurs croyances et leurs espérances, eux qui semblaient si libres, stables, organisés et beaux dans leur incertitude. Plusieurs querelles éclatent entre eux, en privé ou devant la foule :

« Parmi la foule qui se disloque, courant sur l’herbe, il [Reverchamp] arrive à moi. – Qu’as-tu fait ? Qu’as-tu fait ? Dit-il. Je m’indigne à mon tour : - Et toi Reverchamp, qu’allais-tu faire ? Nous sommes dressés l’un contre l’autre, exaltés tous deux, ennemis. Il représente un principe, j’en représente un autre. Et dans cette lutte, où je suis vainqueur jusqu’ici — en face de sa colère mauvaise, je défends, moi, le droit de Dieu. »

Le narrateur, devant les arguments de son ami et la réception mitigée des Martiens, est repris par le doute. Lors de ses pérégrinations sur la planète, il se rassure cependant devant les beautés de la nature et surtout en assistant à un spectacle grandiose : la fonte des pôles, le remplissage des mers, l’irrigation des fleuves : c’est la régénération instantanée de Mars. Tout cela ne peut que relever d’un fait divin : « Ô vous qui me lirez au bord des fontaines, sur les terrasses où crépita la pluie de l’été […] vous ne pouvez deviner l’ivresse qu’éprouvent, après avoir vécu pendant six mois de soixante jours entre un ciel sans nuages et un sol sans fontaines, des êtres qui voient revenir, rajeuni encore, ce principe de vie. »

Son imposture est toutefois devinée par Iouzi. Les Martiens, déboussolés d’avoir été mystiquement malmenés par les deux amis, se divisent et adoptent des attitudes en rupture avec leurs traditions : bigoterie ou désinvolture. Le peuple initié ne sait pas comment se comporter et accomplir sa rédemption. Lorsqu’ils comprennent leurs échecs, les protagonistes tentent de prendre la fuite, mais seul un appareil est utilisable pour le retour. L’un d’eux doit se sacrifier…

Le langage est soutenu et le style, d’une belle fluidité, s’emporte lors des introspections du narrateur. Son voyage sur Mars l’amène à réfléchir sur lui-même et à tenir des démonstrations métaphysiques auxquelles le lecteur contemporain n’est plus habitué. Cela, allié au superbe travail d’imagination extraterrestre, constitue l’originalité et le charme parfois un peu désuet de ce roman qui mérite assurément un regain d’intérêt. Le cosmos, les cosmogonies, la mystique chrétienne sont des thèmes récurrents dans l’œuvre de l’auteur, dont ce livre-ci constitue sans aucun doute une phase cruciale.

À l’heure où la planète Mars s’affiche comme l’objectif principal de l’exploration humaine, ce récit offre de belles potentialités d’évasion et les ressorts d’un rare exotisme méditatif. Récemment, Amélie Nothomb, arrière-petite-fille de Pierre Nothomb, a déclaré dans un entretien qu’il s’agissait « d’un roman ébouriffant », son préféré parmi ceux de son aïeul.

Cent ans après sa parution, qui permettra au public de redécouvrir La Rédemption de Mars dans le cadre d’une belle réédition ?

Chers lecteurs des Ensablés, nous avons la joie d’accueillir au sein de notre équipe un nouveau chroniqueur, Louis Morès, qui nous fera découvrir la littérature belge ensablée. Louis Morès a étudié les langues et lettres françaises et romanes en Belgique. Il s’intéresse particulièrement aux œuvres d’écrivains et de poètes oubliés ou méconnus, dans le cadre d’approches fondées sur l’histoire littéraire.

Par ailleurs, il œuvre en tant que Secrétaire du jury à l’organisation du prix Pierre Nothomb, un concours d’écriture annuel belge ouvert à tous les francophones, remis par la Fondation Pierre Nothomb. Il est également membre du jury du prix Horizon du deuxième roman. Aujourd’hui, il nous présente le roman de Pierre Nothomb (1887-1966) qui n’est autre que l’arrière-grand-père d’un écrivain bien connu : Amélie Nothomb.