Affaire Zemmour : son éditrice, Lise Boëll quitte Albin Michel

Selon les informations du Monde, l’éditrice aura donc claqué la porte, sans laisser d’adresse à Gilles Haéri, président d’Albin Michel — qui avait l’intention de toute manière de faire place nette, à commencer par les auteurs dérangeants. Mais quand le polémiste indique que son éditeur le lâche, les événements s’accélèrent : prétextant une candidature à la présidentielle 2022, Albin décide de ne pas publier Zemmour, entraînant une rupture de contrat qui passe mal.

Plusieurs sources nous avaient en effet rapporté que des négociations à plusieurs millions d’euros avaient cours, mais Zemmour, malgré une ultime main tendue de Francis Esmenard, le grand patron, a décidé de couper court. Ce contrat non honoré pourrait coûter cher à la maison.

L’annonce du départ de l’éditrice découle également de plusieurs années où son champ d’activité a fini par se réduire à peau de chagrin. Malgré la réussite d’un Zemmour, avec des centaines de milliers d’exemplaires vendus, l’arrivée d’une nouvelle stratégie managériale avec Gilles Haéri a changé la donne. Changer l’image de l’entreprise, accusée d’être une maison de droite — ou du moins publiant des auteurs rangés comme tels.

« Certains [auteurs] se sont plaints, en effet, de ce que leur éditeur était pointé comme celui de de Villiers et de Zemmour. Et dans les dîners en ville, devenir la risée des invités parce que l’on a un Zemmour en commun, certains l’ont de plus en plus mal supporté », attestait une proche de l’entreprise à ActuaLitté. Et des éditeurs maison également.

ALBIN MICHEL: des tensions exacerbées

Depuis 2000 que Lise Boëll s’occupe d’écrits politiques — après avoir œuvré dans les licences jeunesse pour Albin, et débuté dans la publicité — pour la maison de la rue Huygens. Mais en 2014, elle est attaquée, lors de la parution du Suicide français : une guerre interne, motivée par la seule présence de Zemmour.

La plainte pour diffamation est évitée de peu, et Francis Esmenard doit intervenir en personne, présentant des excuses. Or, le succès alimentant les jalousies (et malgré la prime Zemmour, perçue par les salariés sur les réussites des livres), la voici progressivement acculée : elle structure alors « une maison dans la maison », pour travailler correctement.

Mais l’arrivée de Gilles Haéri précipite la fin : il y a l’épisode du livre du cardinal Barbarin, qu’Albin refusera — toujours suite à des pressions internes — et qui finira sa course chez Plon. Et là, une goutte d’eau qui fait déborder le vase. Zemmour viré, puis Philippe de Villiers qui suit par solidarité. A son tour, Lise Boëlle envoie paître Albin, ses tensions internes, ses guerres tout aussi internes que picrocholines.

« C’est si peu dire qu’il y a du pain sur la planche pour rattraper la situation », nous assure un proche du dossier. Car les relations entre Francis Esmenard et celui qu'on nommait déjà “l'héritier”, Gilles Haéri, ne sont plus si alignées qu'on veut le faire croire.