En septembre, une journée pour poursuivre la lutte contre l'illettrisme

Le Syndicat national de la librairie (SLF) et l'agence du livre en Nouvelle-Aquitaine (ALCA) ont mis au point avec l’agence de communication Near Design une campagne de communication visuelle autour du prix unique du livre. Diffusée dans les librairies, puis dans l'espace public, les médias et réseaux sociaux, elle cherche à rappeler que le coût du livre est le même partout.