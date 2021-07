Littérature jeunesse : Auzou change de tête 

Quatrième éditeur jeunesse en France, Auzou célèbre ses 14 années d’existence sur le marché de la jeunesse. Sans tirer un trait sur le passé, ce nouveau choix de typographie traduit sa principale mission et incarne ses valeurs accompagner au mieux le développement des enfants dès le plus jeune âge. Mettant en avant un réel niveau d’exigence, la maison souhaite valoriser la créativité de ses différentes collections et renforcer son rôle d’acteur jeunesse 360°.

Alice Nominé, responsable artistique et en charge de ce projet, présente ainsi cette nouvelle identité graphique : « L’axe principal de la refonte de ce logo était de faire un travail typographique plus rond et plus ouvert pour symboliser l’enfance, et l’ouverture d’esprit pour la découverte du monde. Avec notre pastille sous le A nous avions envie d’estampiller notre marque comme une maison créative et indépendante, nos produits sont 100 % made in “Auzou” ! »

Même si l’édition reste l’âme de la société, Auzou est aujourd’hui une maison présente plus largement dans l’univers de la jeunesse. Elle propose également aux enfants du jeu de société, du jouet et du loisir créatif.

En effet, le catalogue Auzou se diversifie et évolue sans cesse. Grâce au succès des albums Auzou, la maison se développe et tend à innover pour toucher tous les publics, de la naissance aux jeunes adultes. Il s’agit d’une volonté de Gauthier Auzou, directeur général d’Auzou, d'amorcer de nouvelles aventures. Auzou propose aujourd’hui un choix adapté à chaque enfant : de l’album, de l’éveil, du documentaire, mais aussi du jeu de société, du roman et de la bande dessinée. Chaque pôle Auzou se voit allouer un logo et une identité propre parfaitement identifiable.

« Auzou a changé d’envergure depuis 15 ans et a développé de nouvelles activités sur un marché en constante évolution. Nous avons souhaité refléter ces changements dans notre identité visuelle au moment de la création de notre nouveau site Internet e-commerce qui verra le jour à la rentrée de septembre. Nous sommes fiers de dévoiler une nouvelle identité de marque qui incarne les valeurs d’Auzou, son dynamisme, sa passion et son indépendance », commente Ségolène Belghiti, la directrice Marketing et Communication d’Auzou.

Cette nouvelle identité visuelle sera progressivement déclinée sur l’ensemble des nouveaux titres en parution et des supports de communication comme le site Internet et les réseaux sociaux.

Maison familiale et indépendante depuis 1973, c’est en 2006 sous la direction de Gauthier Auzou, qu’Auzou s’ouvre au secteur de la jeunesse illustrée. Depuis 2009, son personnage Loup a su séduire les petits comme les grands. Désormais le catalogue Auzou compte plus de 1500 références organisées autour de différents pôles.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0