Pénurie de code-barres pour les bibliothèques de Paris

Située au 6e étage du centre Pompidou, la librairie des expositions offre une sélection d’ouvrage en lien avec la programmation du musée. En travaux ces derniers mois, le lieu a fait peau neuve et s'ouvre de nouveau au public. La Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais associée au cabinet de design studio 5,5 a complètement repensé la boutique. Et ce, pour l’inscrire dans l’ADN du musée et le rendre modulable au gré des expositions.