Covid-19 : Albert Bourla, PDG de Pfizer, revient sur la genèse du vaccin

L’office américain s’effectuera le 24 mars, ainsi que pour la France : ce sont les éditions Michel Lafon qui ont obtenu les droits de traduction : Moonshot. Vaccin contre la Covid-19 : le plus grand des défis du XXIe siècle pose les bases d’une course contre la montre. « Nous allions développer le premier vaccin sûr et efficace au monde contre la COVID-19, et ce ne serait pas une affaire de chance. Nous allions réussir parce que nous étions préparés. Les employés de Pfizer savent que voir grand et prendre des décisions contre-intuitives n’est pas seulement encouragé, mais attendu », indique l’actuel PDG de Pfizer.

Pendant plus de 25 ans, Albert Bourla a occupé plusieurs postes de direction au sein de Pfizer à l’échelle mondiale jusqu’à prendre la tête de cette société pharmaceutique, dont il devient le PDG en 2019. En parallèle de ses fonctions, ce papa d’une petite fille atteinte de paralysie cérébrale crée le Patient and Health Impact Group, une équipe visant à faciliter l’accès des patients aux médicaments.

Dans ce livre-événement, il revient sur l’incroyable aventure à l’origine du premier vaccin ARN contre la Covid-19, une épopée et une réussite sans précédent indissociables des valeurs sur lesquelles il fonde son leadership : améliorer la vie des patients, encourager l’innovation scientifique et révolutionner la recherche médicale.

Le 9 novembre 2020, Albert Bourla annonce la création du vaccin Pfizer ARN, efficace à plus de 95 %, et suscite une vague d’espoir mondiale. Mais pour parvenir à cet exceptionnel résultat, il a fallu surmonter bien des obstacles et relever bien des défis.

– Comment une avancée scientifique qui prend habituellement des années a-t-elle pu se faire en seulement 260 jours ?

– Pourquoi Pfizer a-t-il refusé l’argent du gouvernement américain ?

– Comment cette prouesse scientifique inégalée est-elle indissociable de la jeune start-up allemande BioNTech que Pfizer a choisi de financer ?

– Pourquoi Israël a-t-il été choisi comme pays-modèle pour prouver l’efficacité du vaccin en atteignant l’immunité collective ?

– Comment est fixé le prix d’un vaccin et pourquoi l’assurance maladie vend les médicaments plus chers que leur prix d’acquisition ?

– Comment les chefs d’État, dont le président Emmanuel Macron, ont-ils négocié directement avec Albert Bourla ?

– Comment l’ARN, la nouvelle technologie vaccinatrice perfectionnée par Pfizer et permettant une réponse immunitaire plus rapide et plus sûre, promet-elle de bouleverser la médecine future ?

– Comment Albert Bourla, un immigré grec qui se destinait à devenir vétérinaire, est-il devenu le PDG d’un des laboratoires les plus importants au monde ?

Pour « rendre l’impossible possible », Albert Bourla compose avec les intérêts politiques d’un monde aux portes du chaos, les contraintes technologiques et scientifiques, sans compter la menace permanente des variants dans une immense course contre la montre pour sauver la vie de millions de personnes. Et si découvrir le vaccin en un temps record releva du miracle, le produire et le distribuer à grande échelle fut une autre prouesse.

Dans ce récit qui prend parfois des allures de thriller, Albert Bourla évoque sans fard et sans langue de bois les dilemmes posés par le choix du vaccin, la pression des chefs d’État à tout heure du jour ou de la nuit, les enjeux financiers, son leadership en temps de crise, le doute... jusqu’au triomphe final quand est validée l’efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech.

Car après tout, ce sont les plus grands défis qui mènent aux plus grandes découvertes.

Crédit photo : JFCfilms CC 0