La rentrée littéraire Robert Laffont : "joyeuse, offensive, exigeante"

C'est par ces mots que Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont, a évoqué cette rentrée littéraire lors de la présentation du 10 juin à l'Hôtel de Massa à Paris. Une présentation de la rentrée qui se décline également en vidéos sur le site dédié : http://rentreelitteraire.robertlaffont.com/, pour plonger dans l'univers de chaque roman et retrouver la présentation des romans par chaque auteur, ainsi que leur inspiration, une lecture d'un extrait ou encore la chanson qui illustre leur roman... Une manière interactive d'en apprendre plus sur chaque titre de cette rentrée lumineuse.

La rentrée littéraire débute autour de 4 auteurs dans une collection "blanche" dont la charte a été renouvelée, en faisant appel à l'artiste calligraphe Nicolas Ouchenir, avec des œuvres créées sur mesure pour chaque univers et chaque livre.

- Une certaine raison de vivre de Philippe Torreton - Jean Fournier aimait la nature, les longues marches dans les Basses-Alpes ; en 1913, il avait rencontré un étrange berger planteur d'arbres. Au sortir de la guerre, rejeté du grand massacre, indemne physiquement mais broyé de l'intérieur, ayant épousé la fille de son patron, il fera tout pour s'en montrer digne. Un instinct de survie le pousse alors à retourner sur les terres du berger, à remarcher sur les traces du jeune homme encore intact qu'il était.

[Premières pages] Philippe Torreton - Une certaine raison de vivre

- Châteaux de sable de Louis-Henri de la Rochefoucauld – Un héritier de la vieille noblesse d'épée qui ne sait plus à quel saint se vouer, et dont la famille, désormais plus grand chose, a eu un rôle important sous la Monarchie, rencontre un jour une apparition de Louis XVI. Il va enfin pouvoir réhabiliter ce personnage poétique et émouvant qui est cantonné dans l'historiographie nationale au rôle de grand dadais bon pour l'échafaud.

- Ce qui manque à un clochard de Nicolas Diat - Marcel Bascoulard a vraiment existé. Ce mendiant, séparé de sa famille, vivait dans des masures et vendait ses toiles au prix qu'on lui offrait. Dessinateur de génie, travesti, poète et photographe, il a choisi pour sœurs d'existence solitude et pauvreté. Un premier roman singulier, à la fois onirique, mélancolique et lumineux.

- Le fils du pêcheur de Sacha Sperling - On retrouve Sacha à un moment de sa vie extrêmement compliqué, réfugié dans sa maison de campagne, tiraillé entre impossibilité d'écrire, le malaise, la drogue, l'alcool, une histoire d'amour finissante avec Mona... Jusqu'à cette nuit où, dans le village désert, Sacha entend le rire d'un garçon. Ce garçon, c'est Léo, le fils du pêcheur.

C'est aussi la première rentrée pour la nouvelle collection L'Incendie dirigée par Glenn Tavennec, qui veut ouvrir grand les portes de la littérature à des auteurs qui viennent d'autres genres littéraires. Des plumes abrasives, des textes incandescents, une littérature de l'intime et de nos feux intérieurs, résolument moderne et ancrée dans le réel.

- Le cri de la cigogne de Jean-Charles Chapuzet - Ce 15 octobre 2006, Eva a douze ans, nage comme une championne et déteste les dimanches en famille. Elle est dans la voiture avec son père et son petit frère quand les pneus crissent. Alors que tout bascule, son destin mais aussi son passé se trouvent emprisonnés dans la geôle d'un fait divers glaçant où sont convoqués Beethoven, Laure Manaudou et un certain Viktor Orbán.

- Six pieds sur Terre d’Antoine Dole - Camille et Jérémy ont la trentaine et s'aiment sans parvenir à être heureux ensemble. Aussi, quand elle lui annonce qu'elle veut un enfant avec lui, sa demande est comme une incision qui ouvre leur histoire en deux et laisse entrevoir les ombres qui l'habitent. Tandis qu'ils se font face, plus d'échappatoire : comment donner le goût de vivre à un enfant quand on peine soi-même à trouver sa place parmi les vivants ? Comment faire naître la vie de soi ? Antoine Dole, aka Mr Tan de Mortelle Adèle, signe là son premier roman de littérature générale.

C'est enfin la rentrée de Romain Slocombe, avec le désormais incontournable Sadorski, dans la collection La Bête noire ; alors que dans la collection Pavillons, Claire Do Serro, éditrice, propose le titre de la suédoise Nina Wähä.

- L’inspecteur Sadorski libère Paris de Romain Slocombe – Alors que l'ancien ministre Georges Mandel, otage des Allemands, est assassiné sous ses yeux par le chauffeur milicien Mansuy, Sadorski est chargé d'enquêter discrètement : crime ordonné par la Gestapo, ou par les chefs de la Milice ? Les rencontres de hasard vont mener Sadorski à la plus terrifiante des « Gestapos françaises » opérant à Paris dans ces dernières semaines avant la Libération.

- Au nom des miens de Nina Wähä - Années 80, Annie Toimi quitte Stockholm pour rentrer chez ses parents, dans un petit village perdu au milieu des forêts de bouleaux, au nord de la Finlande. Enceinte, elle y retrouve ses parents, Siri et Pentti, leur petite ferme laitière et la quasi-totalité de ses onze frères et sœurs. Treize, si on compte les morts. Au-dessus de cette famille aux secrets bien gardés plane l'ombre menaçante de Pentti. Une chose est sûre, c'est que la fratrie ne tolérera plus que leur mère soit à sa merci.

Pour en savoir plus sur la rentrée littéraire Robert Laffont, rendez-vous sur le site dédié pour découvrir toutes les vidéos des auteurs.

Tous ces titres seront disponibles en librairie à partir du 26 Août 2021.

