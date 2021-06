Une certaine raison de vivre, de Philippe Torreton : l'homme qui voulait écrire

Jean Fournier est un jeune homme solitaire que la Grande guerre a mortifié. Lui qui aimait la nature, les longues marches dans ses Basses-Alpes, qui, en 1913, venait de rencontrer un étrange berger planteur d’arbres, a été rejeté du grand massacre indemne physiquement mais broyé de l’intérieur. Démobilisé, il fait tout ce qu’il peut pour y croire, croire qu’une vie est encore possible après cinq années dans l’infanterie à voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de vingt ans ne devraient pas avoir à saisir. Son retour à la vie civile est (malgré lui) un triomphe. Il retrouve son emploi discret au Comptoir National d’Escompte mais le destin lui fait grimper les échelons par la grâce d’un amour fol qui scellera sa vie : celui d’Alice, la fille unique, et chérie, de son directeur.

Jean s’acharne comme un beau diable pour se montrer digne de cet amour et de l’existence nouvelle qui s’offre à lui mais la guerre continue d’œuvrer comme une sale maladie. De mari et femme ils deviennent amant et maitresse par la force brutale des choses. Alors Jean s’abandonne à ce qu’il sait faire de mieux : écrire.

Un instinct de survie le pousse un jour à retourner sur les terres du berger, à remarcher sur les traces du jeune homme encore intact qu’il était. Là, il constate que l’ermite loin des hommes a continué son œuvre, regarde ébahi la région transfigurée par le travail solitaire d’un reclus. Et puis, alors que Jean s’était juré de ne plus jamais toucher à une arme, une autre guerre vient. Que faire ? Le berger lui avait dit qu’il fallait du temps avant qu’un arbre ne craigne plus grand-chose : lui qui a épousé le rythme des arbres, réussira-t-il à être tiré d’affaires ? La sève aura-t-elle enfin fait son œuvre ?

ActuaLitté vous propose d’en découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 26 août :

Né en 1965, Philippe Torreton est passionné du verbe, des mots, de l’écriture dont les livres ont été des succès. Il a notamment été récompensé en 1997 par le César du Meilleur acteur pour Capitaine Conan, ainsi que par le Molière du comédien en 2014 pour Cyrano de Bergerac.

[A paraître le 26 août 2021] Philippe Torreton – Une certaine raison de vivre – Éditions Robert Laffont – 9782221254790 – 320 p. – 20 €