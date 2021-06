Régionales et départementales : quels effets sur le livre et la lecture ?

On ne peut qu'inciter à l'exercice des droits démocratiques, mais, si vous êtes un lecteur ou une lectrice, et que les bibliothèques publiques sont un de vos repaires, cela devient encore plus urgent. Les régions et départements partagent en effet de nombreuses compétences, notamment culturelles, même si les communes restent au premier plan en matière de financement de la culture. Petit état des lieux, non exhaustif, de ce qu'un vote peut changer.

Les régions, un rôle qui s'affirme

Dans les régions, le soutien à la culture reste l'apanage des Directions régionales des affaires culturelles, les fameuses DRAC, des services déconcentrés du ministère de la Culture. Elles travaillent main dans la main avec les agences régionales du livre, qui assurent un dialogue entre État et Région.

Toutefois, depuis la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 (loi MAPTAM), et la loi NOTRe de 2015, certaines compétences de l'État peuvent été déléguées aux régions qui en font la demande. Cela est notamment possible pour la chaîne du livre, et plus précisément pour « le soutien à l’édition, à la librairie, et aux manifestations littéraires ».

Pour l'instant, les régions en ayant fait la demande recourent le plus souvent à des conventions de partenariats, qui permettent à la collectivité de bénéficier des crédits de l'État et de l'expertise de la DRAC. À ces crédits s'ajoute souvent une subvention du Centre national du livre.

Dans les faits, la délégation de compétences reste pour l'instant limitée, et la collectivité territoriale doit respecter des missions définies par l'État. Mais les collectivités régionales ont définitivement un rôle culturel, qui pourrait s'intensifier et dont les choix ont des effets sur le soutien aux librairies, aux éditeurs et aux manifestations culturelles.

Du côté des bibliothèques publiques, les régions peuvent financer parmi celles municipales à vocation régionale, « un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100.000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100.000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication », selon le Code du patrimoine.

Extrait d'un rapport sénatorial de 2019

Les départements : archives, patrimoine et bibliothèques

Du côté des départements, le soutien au livre est plus marqué sur les volets du patrimoine, des bibliothèques et des centres d'archives. Les départements ont ainsi consacré 10 % de leur budget culturel, en 2019, aux bibliothèques et médiathèques, et 9 % aux centres d'archives.

L'action des départements pour la lecture publique se concentre dans les bibliothèques départementales, des établissements qui assurent l'accès aux livres, à la lecture et plus largement à la culture dans les communes le plus souvent dénuées de points d'accès au livre.

« Même si les départements ont, à quelques exceptions, réduit leur engagement en faveur de la culture — la part de la culture dans leurs budgets est aujourd'hui la plus faible de tous les échelons territoriaux — pour se replier sur leurs compétences obligatoires, ils conservent toute leur pertinence pour veiller à la coordination dans les zones rurales et à l'équité de l'accès à la culture en tous lieux du département, ce rôle pouvant difficilement être assumé par les intercommunalités en raison, soit de leur taille trop réduite, soit de la faiblesse de leurs moyens financiers » soulignait un rapport de la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat, en 2019.

Comme l'indique le Code général des collectivités territoriales, « [l]es compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ».

Pour la culture, se prononcer au scrutin municipal uniquement n'est donc définitivement pas suffisant.

Photographie : illustration, Arâches La Frasse, CC BY-NC-ND 2.0