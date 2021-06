En 2021, “le livre imprimé gagne”, selon le PDG de Penguin Random House

D’après un Dohle très confiant, entre les livres audio, les ebooks et les livres imprimés, ce sont ces derniers qui « gagne[nt] » dans le coeur des lecteurs et des acheteurs. Shelf Awareness reprenait les temps forts de la conversation entre les deux hommes, pas vraiment dénuée de déclarations tonitruantes. Selon Dohle, l’année 2021 serait ainsi « le moment le plus favorable pour l’édition depuis Gutenberg ».

Pour étayer son affirmation, Dohle cite une croissance à deux chiffres, aux États-Unis et dans le reste du monde, en 2020 et 2021. Mais aussi les « modèles économiques solides » du monde de l’édition ou encore la « coexistence saine » entre l’impression et le numérique, avec une répartition des ventes à 80/20 %, selon lui.

L’accroissement de la population américaine ainsi que la hausse du niveau d’alphabétisation assurent un renouvellement des publics, Dohle citant notamment la dynamique de la littérature jeunesse et le succès phénoménal de la saga Harry Potter. Enfin, le PDG s'est félicité de la popularité des livres audio, source de « gain de temps de lecture et d’écoute ».

Avec la récente acquisition de Simon & Schuster, aucune raison pour Penguin Random House de ne pas se montrer optimiste... Même si, outre-Atlantique, auteurs et libraires sont un peu moins enthousiastes.

Le PDG rétorque, à ce titre, que PRH possède « seulement » 20 % des parts du marché national. D’autre part, les petites maisons d’édition américaines ont été, au cours des dix dernières années, apparemment plus performantes que les grandes.

Toujours très factuel dans ses propos, Markus Dohle a dit ne pas souhaiter « dire aux lecteurs où acheter leurs livres », mais la stratégie de PRH en termes de financement raconte une tout autre histoire. Un investissement récent de 100 millions $, destiné à accélérer la distribution, à réduire les stocks et les taux de retour, pointe en tout cas vers le livre imprimé.

Markus Dohle a conclu que l'objectif premier de Random House était de « maintenir, protéger et soutenir les revenus des auteurs ».