Les Ensablés – La Maison Camille, (1935) de Henri Duvernois

La maison Camille comporte sept nouvelles, dont la principale donne le titre à ce recueil paru en 1935 aux Éditions Grasset. Autant l’annoncer immédiatement, chacune d’elle se lit d’une traite. Les mots d’esprit y prolifèrent. Le lecteur y sourit la plupart du temps, mais d’un sourire où se cache aussi la compassion pour le destin médiocre des héros. C’est un peu ce que l’on ressent à la lecture de Dickens : on se réjouit de sa férocité, non sans éprouver un peu d’amour pour ses personnages, miroirs déformés, exagérés sans doute, de ce que nous savons nous-mêmes de la nature humaine.

Ainsi, voilà Odette Camille, fille de petits couturiers de la rue Saint-Honoré. Leur magasin, fort modeste, s’orne de la devanture « La maison Camille » du nom de la famille (éponyme). Or, c’est aussi celui d’une maison de haute couture, sise dans la même rue, créée par une femme étonnante appelée dans le milieu « la grande Camille » dont le lecteur apprendra aussi l’histoire.

Pour vivre, la maison Camille copie, aussi bien que possible, les modèles à la mode. Elle est fréquentée par des clientes de moyens limités. Cela pourrait durer toute la vie, s’il n’y avait la fille de la maison, la petite Odette.

« (Elle) fut abominablement gâtée, ce qui est, en somme, la meilleure façon d’élever une enfant raisonnable et dont les caprices restent limités. À l’âge de vingt ans, elle n’avait perdu aucune illusion, par l’excellente raison qu’elle était née clairvoyante. »

Duvernois (de son vrai nom Schwabacher) possède l’art admirable de savoir terminer ses phrases de manière inattendue, introduisant des sous-entendus qui permettent de comprendre ce qui n’est pas dit, et ce qu’un auteur moins chevronné mettrait plusieurs lignes à expliciter. Cette petite Odette, on le comprend, fera son chemin grâce aux conseils avisés d’une bonne cliente, madame Frédit.

« Madame Frédit est veuve et divorcée, le tout deux fois, ce qui constitue en somme, quatre époux défunts ou délivrés. Elle est restée en bons termes avec les autres, et elle leur envoie, lors des anniversaires de leurs mariages, de menus souvenirs (…) En revanche, ces messieurs, heureux sans doute d’être loin de ses combinaisons et de son bavardage, lui expédient de charmants bijoux. (…) Sa suprême habileté est l’admiration. Elle admire comme elle respire. »

Parfaitement au fait des faiblesses humaines, de ce qu’il faut faire pour s’imposer, elle va donc prendre Odette sous son aile, l’ayant jugée à sa mesure. Elle lui dit : « Je crains pour vous l’influence de votre mère, de votre père et de votre oncle. Braves gens — qui le conteste ? – Mais ils s’imaginent créés pour servir les autres. Or les autres doivent vous servir. »

Peu à peu, Odette quitte sa chrysalide pour se révéler ambitieuse. Elle se rapprochera de « La grande Camille », laquelle aura compris également les capacités de cette petite au goût sûr et sachant manipuler la pâte humaine. Odette épousera le fils de la grande couturière à qui elle dira : « (…) Je te préviens que tu auras affaire à quelqu’un de pas commode. Elle est énergique, ambitieuse, volontaire. Enfin ! Elle se contentera peut-être de toi comme je me suis contentée de ton père. »

Dans un autre registre, une nouvelle intitulée A l’instar, où il décrit cinq personnages qui, tous, veulent ressembler à quelqu’un d’autre, poursuivant ainsi de tristes et dérisoires destins. « Beaucoup d’êtres humains, écrit Duvernois, n’ont pas d’existence personnelle. Le plus curieux, c’est que l’on prend parfois pour des originaux ces humbles copies. » Ainsi, Rebecca qui se croit grande tragédienne, à l’instar de Rachel (morte en 1858), et qu’elle va imiter toute sa vie.

« D’origine bourgeoise — ses parents tenaient une mercerie dans une paisible province — elle choisit à la place de son patronyme courant un pseudonyme hébraïque, mettons Rébecca. Les bandeaux noirs étaient conformes ; la taille aussi, le front en auvent et la maigreur, conservée avec héroïsme par des absorptions de vinaigre. Il y avait bien un coquin de petit nez retroussé. Il faisait le désespoir de l’héroïne (…) Je dois déclarer tout de suite que Rébecca disait faux et qu’elle ne songea pas à s’en corriger. “Je suis mélopéenne”, déclarait-elle, aussi naturellement qu’elle eût dit : “Je suis de Pont-Audemer.” »

Le destin de Rébecca doit être strictement conforme à celui de Rachel ; il lui faut donc son “découvreur” (rôle que Jules Janin joua pour la vraie Rachel). « Elle l’obtint sous les espèces d’un folliculaire enthousiaste et illettré dont les articles paraissaient dans des caves. Il était jeune, à ce moment-là, et barbu et chevelu. »

C’est drôle, toujours, n’est-ce pas ? Et cependant, Duvernois a de la tendresse pour son héroïne. Elle aura la chance d’être aimée par ce “folliculaire” qui passera sa vie à l’aimer et faire semblant de croire qu’elle est vraiment à la hauteur de cette Rachel. Amour total, désintéressé, que l’auteur se contente de suggérer, mais cela suffit pour émouvoir.

J’ai beaucoup cité Duvernois dans cette chronique. Il faut savoir s’effacer devant les grands talents. Si seulement l’évocation de cet auteur oublié pouvait remuer les tripes d’un éditeur et lui donner le courage de rééditer cette Maison Camille (260 pages) qui ravira les lecteurs, parce que la littérature n’a pas d’âge.

PS : Sur Gallica, on peut lire l’autobiographie d’Henri Duvernois : Apprentissages : souvenirs des années 1885-1900, Paris, 1930.