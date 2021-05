Pédophilie : Matzneff échappe au procès. “L'affaire ne fait que commencer

L’association L’Ange bleu avait attaqué Gabriel Matzneff avec une intention claire, indique la présidente : « Notre action au quotidien vise à protéger les enfants, autant qu’à effectuer une prévention. Au cours de la procédure, j’ai été sollicitée par des personnes qui se disent pédophiles, sans être nécessairement passées à l’acte. Elles avaient lu ses ouvrages, et pour elles, les livres normalisaient une relation avec des mineurs. »

JUSTICE: Matzneff échappe à l'apologie de pédophilie

Mais comment « imaginer qu’un enfant puisse être consentant », s’indigne Latifa Bennari ? « C’est là le mode opératoire le plus facile pour procéder en matière de pédocriminalité. Et que la justice invoque une erreur de procédure finit tout bonnement par valider le comportement et les actes de Gabriel Matzneff. Toute la procédure reposait sur ce point : obtenir une culpabilité pour prévenir le passage à l’acte d’autres pédophiles. »

D’autant qu’avec internet, souligne la présidente de l’association, « la chasse est simplifiée ! Comment, en France, peut-on évoquer la prévention, quand on laisse un homme, qui a reconnu les faits en les relatant dans ses livres, s’en sortir en toute impunité » ?

Plaintes et appel

Me Mehana Mouhou, avocat de l’association, fulmine : « Les nullités évoquées par la partie adverse ne tiennent pas la route : nous sommes dans le cas d’une procédure portant sur l’apologie de crime, pas la diffamation. Or, les points soulevés par l’avocat de Matzneff ne tiennent pas la route dans ce cas de figure. » Et d’assurer que « l’affaire Matzneff ne fait que commencer : ce qui a eu lieu au tribunal représente un danger pour la démocratie, pour les victimes de pédophilie. Tout simplement parce que la justice a décidé de conclure alors que nous ne pouvions pas être présents pour l’audience. Ils ont pris le dossier et jugé en notre absence : en 30 ans de barreau, je n’ai jamais vu cela ».

L’avocat avait d’ailleurs prévu de faire témoigner Gabriel Matzneff, et probablement est-ce là le pire auquel le client d’Emmanuel Pierrat échappe. « Il y a des questions à lui poser, et justement, le tribunal pouvait exiger sa comparution comme prévenu. Depuis le livre de Madame Springora, la France a des questions à poser à Monsieur Matzneff. »

L’ouvrage, Le Consentement, fut publié en janvier 2020, et s’est écoulé à près de 250.000 exemplaires (données Edistat), incluant la version poche. L’éditrice racontait, dans un récit à clefs, comment elle s’était retrouvée sous l’emprise de Gabriel Matzneff, alors qu’elle n’avait que 14 ans.

« L’empressement du tribunal à évacuer cette affaire m’oblige à porter plainte : nous allons saisir le Conseil supérieur de la magistrature, contre la 17e Chambre. Et bien entendu, nous ferons appel de cette décision inique : la justice s’est prononcée contre les victimes, c’est de l’amateurisme », dénonce Me Mouhou ! Pour lui, l'erreur pointée par la défense et validée par le tribunal ne tient pas la route un instant : « Il n’y a aucune obligatoire de faire élection de domicile pour un cas d’apologie de crime. En diffamation, oui. Mais nous n’avons pas attaqué M. Matzneff pour diffamation, son conseil le sait parfaitement ! »

L'avocat Pierrat avait, pour sa part commenté : « Je suis heureux que l’État de droit l’emporte sur le tribunal des tweets et de la morale. » Rappelons cependant que Gabriel Matzneff fait également l'objet d'une enquête pour « viols sur mineurs » de moins de 15 ans, menée par l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP).

Me Mehana Mouhou reprend : « Il y a des enfants, devenus adultes, qui souffrent toute leur vie : la relaxe de Gabriel Matzneff ajoute un traumatisme supplémentaire autant qu’elle cautionne implicitement son comportement. S’il le faut, nous porterons l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme : personne ne peut laisser ainsi une telle fiction juridique sans réagir. »

Et les justifications littéraires que les partisans de Matzneff déversent sur la toile risquent de ne pas suffire à émouvoir la justice européenne.