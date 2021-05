Matzneff échappe à l'accusation d'“apologie de crime pédophile

L'association L'Ange bleu invoquait les articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, pour évoquer l'apologie de crime et la provocation à commettre des délits et des crimes. La procédure, mise en œuvre en janvier dernier, peu de temps après la parution du livre Le Consentement de Vanessa Springora, faisait suite à la publication d'une lettre ouverte de Gabriel Matzneff par L'Express.

Selon l'avocat de l'association, le texte en question était caractérisé par des propos dans lesquels « il n’y a pas de déni, dans [lesquels] il présente sa relation avec Vanessa Springora comme un amour passionné. Cela suffit à caractériser les faits d’apologie de crime pédophile », estimait en janvier dernier Mehana Mouhou, avocat de L'Ange bleu.

Selon les informations de 20 Minutes, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a estimé que la citation à comparaître était « nulle ». D'après le quotidien, une erreur de procédure serait à l'origine de cette nullité : située en banlieue parisienne, avec un avocat inscrit au barreau de Rouen, l'association ne pouvait porter la procédure devant un tribunal parisien.

« Le 2 avril, lors de l'audience, j'étais absent parce que je me faisais vacciner contre le Covid. Mais le tribunal a voulu examiner l'affaire. Et aujourd'hui, on a cette décision », déplore Me Mouhou, qui qualifie la décision de « mauvais signal envoyé aux victimes de pédophiles ».

De son côté, l'avocat de Gabriel Matzneff, Emmanuel Pierrat, a salué une victoire de « l’état de droit [...] sur le tribunal des tweets et de la morale ».

Une autre plainte, avec constitution de partie civile, déposée en 2014 par l'association Innocence en danger contre X pour « apologie d’agression sexuelle », avait elle aussi été classée sans suite après un cafouillage administratif. L'association intervenait alors après avoir réclamé le retrait du prix Renaudot décerné à Gabriel Matzneff pour Séraphin, c’est la fin, en 2013.

Rappelons que Gabriel Matzneff fait également l'objet d'une enquête pour « viols sur mineurs » de moins de 15 ans, menée par l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP).

Photographie : Gabriel Matzneff en 1985, capture d'écran YouTube